窮縣變土豪！縣市政府財力大洗牌 分級一表看！

行政院主計總處日前公布新版「115年至117年各直轄市及縣市政府財力級次表」，因應《財政收支劃分法》修正上路，全台地方政府財力分級出現大幅變動。台北市、新竹市、新竹縣與台東縣同列第一級，其中台東縣從第五級一口氣躍升四級，成為此次調整中升幅最大者；台南市則從第三級大幅下探至第五級，為降幅最劇烈的縣市。

依主計總處公布的新級次分布，第一級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第二級包括新北市、金門縣、花蓮縣；第三級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級則為苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級為台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。財力級次主要目的是決定中央對各地方政府補助款的補助比例，財力級次越低者，中央補助比例越高，以實現財政公平分配與資源平衡。

與前一版財力級次相比，花蓮縣也大幅上升三級，由第五級升至第二級；新竹縣與新竹市則從原本的第三級同步提升至第一級；另外，金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣及雲林縣，均小幅上調一級。維持原級次不變者，包括台北市、新北市、桃園市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣及連江縣；財力級次下滑一級的縣市，則有台中市、高雄市、基隆市與彰化縣。

主計總處透過新聞稿說明，考量新版財劃法修法後，各縣市政府獲配統籌分配稅款大幅增加，因此各縣市財力級次計算結果，是依照其分配方式，按自有財源加計財劃法修正後的統籌分配稅款影響數計算而得出。財力級次計算方式已於民國114年8月與地方開會討論，後因114年3月總統公布財劃法修正條文，有統籌稅款無法全數分配問題，立法院又於114年11月21日再修正相關條文，並經總統於114年12月3日公布。

主計總處表示，台東縣前次自有財源比率為35.67%，是縣市第20名，因此財力級次為第五級，但依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第三名，因此統籌稅款影響數大幅增加220%，經核算台東縣自有財源比率為104.39%、為縣市第四名，因此財力級次由第五級調升為第一級，並已於114年12月31日函知中央相關主管機關及地方政府。

官員解釋，財劃法修法後，新竹縣市、花東地區地方統籌分配稅款，增幅逾百分之兩百，財力分級當然向上調，台南市、高雄市僅百分之五十，自然會往下降，這是純粹的數字計算，無關政黨；多拿錢或少拿錢的縣市，如果再按原先比率補助也有失公平，才會依實際獲配狀況調整財力分級。

國民黨台東立委黃建賓指出，台東縣人口約二十二萬、年稅收僅十二億元，如此巨大差異，卻與年稅收一千八百億的台北市放在同個分配基礎，完全不合理，造成地方財政龐大負擔，甚至排擠其他經費，是對偏鄉縣市的沉重懲罰。

國民黨立委賴士葆批評說，行政院新版財力級次恐怕是「看顏色」分級，藍營執政縣市財力都別好，中央就能少分配計畫型補助款，高雄市、台南市不是自稱財務很好嗎，怎麼財力級次都下滑？執政黨分級恐怕標準不一，在為二○二六年選戰做準備。

台灣公務革新力量聯盟在臉書指出，這對基層公務員來說是「大炸彈」，因為各縣市編列預算時，是按當時的財力分級計算，如今數字全要重算、自籌款暴增。重災區台東縣，從補助領滿的後段班直衝與台北市平起平坐的土豪區，花蓮縣、新竹縣市也面臨補助比率縮水慘狀，只能從手上既有的預算拚命擠。

主計總處指出，這次財力級次是按新版財劃法分配結果計算，因新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，並考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，建請立法院儘速排審，以利國家整體資源有效分配。

