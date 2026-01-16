窮養的孩子較孝順？ 網一面倒駁：簡化教養錯很大





「吃過苦的孩子，真的比較懂得感恩與孝順嗎？」這樣的說法在不少家庭聚會中經常出現，也成為世代之間爭論不休的話題。近日就有網友在網路論壇Dcard上發文分享，自己與長輩聊天時，頻頻聽到對方感嘆現代孩子不如上一代在貧苦環境成長的懂事，讓他開始懷疑，「窮養」與「富養」是否真的會造就截然不同的價值觀。

原PO轉述長輩的看法指出，過去物資匱乏，孩子從小就必須學會自立，懂得體諒家中辛勞，因此更願意承擔責任。長輩們回憶，早年孩子一有收入，往往會先想到補貼家用，兄弟姊妹之間也因生活不易而更加團結，彼此扶持度過難關。

反觀現在的成長環境，原PO感嘆許多年輕人在待人處事與對父母的態度上，與上一代有明顯差異。老一輩常用「代溝」解釋這種落差，但原PO認為，如今更像是一道難以跨越的鴻溝，孩子被貼上自我中心、冷漠的標籤，也讓「養兒防老」逐漸退場，取而代之的是各自獨立生活的現實。

原PO感嘆許多年輕人在待人處事與對父母的態度上，與上一代有明顯差異。

原PO也提到，整體社會氛圍的轉變加深了這種感受，例如詐騙案件頻傳、人與人之間的信任降低，連過年團聚的溫度都不如以往。他因此好奇詢問，這些改變究竟是教養方式造成，還是時代推移的必然結果？「窮養」或「富養」，是否真的能簡單決定一個人的品格？

不少網友進一步分析，教養不該只用金錢條件區分，而是父母是否能提供穩定的愛與關懷。

貼文曝光後，多數網友並不認同「窮養＝孝順」的說法，「以前的社會就是情勒」、「跟錢無關，跟父母能付出的愛與關懷相關，有富養愛多、富養愛少、窮養愛多、窮養愛少，需要各自討論，基本上窮養愛多的孩子最上進，而且感恩父母的心最強」、「人心理健康、敢表達不滿，對人的善意才是真誠、自然流露的。上一代的孝順被操縱的意味很重，表演性很強，會用攀比的方式彌補心裡的痛苦跟不平，上年紀後尤其是女性心理出問題的很多」、「這種教養被簡化成只有金錢多寡的說法，不覺得錯很大嗎？還是用愛養吧？」。



