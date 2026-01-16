窮養的孩子較孝順？ 網一面倒駁：簡化教養錯很大
「吃過苦的孩子，真的比較懂得感恩與孝順嗎？」這樣的說法在不少家庭聚會中經常出現，也成為世代之間爭論不休的話題。近日就有網友在網路論壇Dcard上發文分享，自己與長輩聊天時，頻頻聽到對方感嘆現代孩子不如上一代在貧苦環境成長的懂事，讓他開始懷疑，「窮養」與「富養」是否真的會造就截然不同的價值觀。
原PO轉述長輩的看法指出，過去物資匱乏，孩子從小就必須學會自立，懂得體諒家中辛勞，因此更願意承擔責任。長輩們回憶，早年孩子一有收入，往往會先想到補貼家用，兄弟姊妹之間也因生活不易而更加團結，彼此扶持度過難關。
反觀現在的成長環境，原PO感嘆許多年輕人在待人處事與對父母的態度上，與上一代有明顯差異。老一輩常用「代溝」解釋這種落差，但原PO認為，如今更像是一道難以跨越的鴻溝，孩子被貼上自我中心、冷漠的標籤，也讓「養兒防老」逐漸退場，取而代之的是各自獨立生活的現實。
▼原PO感嘆許多年輕人在待人處事與對父母的態度上，與上一代有明顯差異。（示意圖／取自Pexels）
原PO也提到，整體社會氛圍的轉變加深了這種感受，例如詐騙案件頻傳、人與人之間的信任降低，連過年團聚的溫度都不如以往。他因此好奇詢問，這些改變究竟是教養方式造成，還是時代推移的必然結果？「窮養」或「富養」，是否真的能簡單決定一個人的品格？
▼不少網友進一步分析，教養不該只用金錢條件區分，而是父母是否能提供穩定的愛與關懷。（示意圖／取自Pexels）
貼文曝光後，多數網友並不認同「窮養＝孝順」的說法，「以前的社會就是情勒」、「跟錢無關，跟父母能付出的愛與關懷相關，有富養愛多、富養愛少、窮養愛多、窮養愛少，需要各自討論，基本上窮養愛多的孩子最上進，而且感恩父母的心最強」、「人心理健康、敢表達不滿，對人的善意才是真誠、自然流露的。上一代的孝順被操縱的意味很重，表演性很強，會用攀比的方式彌補心裡的痛苦跟不平，上年紀後尤其是女性心理出問題的很多」、「這種教養被簡化成只有金錢多寡的說法，不覺得錯很大嗎？還是用愛養吧？」。
（封面示意圖／取自Pixabay）
更多東森財經新聞報導
小孩不是活著就好！ 從小只能穿阿嬤內衣 她感嘆：窮真的不要生
其他人也在看
2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
孩子衝動愛插話是自閉症？ 醫：恐是ADHD注意力問題
隨著大眾對兒童心理健康重視提升，注意力不足過動症與自閉症類群障礙症逐漸被更多家庭認識。然而臨床與教育實務發現，ADHD部分症狀表現容易與自閉症產生混淆，甚至出現誤判情形。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
過動孩子不是調皮搗蛋！專家解析ADHD背後行為：真的已經很努力了
姜小弟弟4歲時因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽及學校老師備感壓力，他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響團體學習。家長帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症後，隨即轉介至醫院復健科，接受密集的職能治療及語言治療。經過一段時間的積極介入，姜小弟弟的學習狀況和社交互動能力獲得顯著改善。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛插話、不專心⋯是注意力不足過動症還是自閉症？醫揭「1關鍵差異」
就讀國小4年級的小宇因上課時經常離座、插話，與同學互動時較為衝動而引發衝突，校方初步懷疑其可能具有自閉症傾向。低年級時僅安排社交互動治療團體，但成效有限，家長遂帶他接受進一步的專業評估。結果發現，小宇在理解他人情緒、分享興趣及建立友誼方面並無明顯困難，主要的挑戰其實來自注意力維持不足與衝動控制不佳，最終被診斷為注意力不足過動症（ADHD）。優活健康網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 72
中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算 輝達恐被超車
美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 70
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 347
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 19
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 28
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 389
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 89
高鐵車廂噪音轟炸！米可白目擊車長「禮貌勸導反遭飆罵髒話」 怒喊話：禮貌別只留家裡
藝人米可白（趙亦瑄）近日搭乘高鐵時，目睹一名乘客在車廂內大聲交談，經車長出面勸導後，對方卻以粗俗言語回應，引發她對公共空間禮儀的感觸。相關分享曝光後，引起不少網友共鳴，討論公共運輸中的乘客素養與第一線人員處境。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 15
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍
民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 33
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 42
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 234
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
昔自嘲「歹竹出好筍」 蔡啟芳讚兒蔡易餘：比我還厲害
民進黨立委蔡易餘贏得黨內嘉義縣長初選，其實他是從律師轉戰政壇，台大法律系畢業後，應屆考上律師，2013年擔任洪仲丘案律師，這回也獲得洪仲丘舅舅的支持，蔡易餘的爸爸、前立委蔡啟芳更大讚不用操心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 58
MLB》道奇傳與Kyle Tucker達成協議 重磅補強瞄準三連霸
MLB自由球員市場頭號大物Kyle Tucker終於確定新東家。根據《ESPN》報導，Tucker已與國聯強權洛杉磯道奇達成合約協議，將以4年2.4億美元（約新台幣75.6億）加盟，下賽季攜手道奇劍指三連霸。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 11