窮養養不出大器孩？ 他揭正向教育殘酷真相：藏了「階級緩衝墊」
在當今強調「富養」與「正向教育」的浪潮下，許多父母總竭盡所能想培養出孩子慷慨、不計較的人格特質，然而當我們讚美一個孩子或成年人「大方」時，這究竟是純粹的高尚美德，還是必須仰賴家庭背景支持才能擁有的奢侈餘裕？在貧富差距日益顯著的社會中，人格特質的養成是否早已在暗中被標上了價格？這個關於教育、階級與心理素質的靈魂拷問，近日在各大社群平台上掀起了極具火藥味的世代論戰。
近日一名網友在網路論壇Threads上發文，直言日常生活中所讚賞的種種優點，例如情緒穩定、待人寬厚願意請客、凡事不斤斤計較等，很多時候其中隱藏的根基其實是豐厚的經濟基礎。原PO舉例說明，對於一個從小成長在資源充裕環境的人而言，今天高興請朋友吃頓飯，其代價可能只是少買一件衣服或奢侈品，根本無痛；但同樣一頓飯的開銷若放在經濟壓力沉重的孩子身上，卻可能得犧牲好幾天的生活費。因此原PO尖銳地指出，這個社會往往存在一個盲點，那就是容易把「一個人承擔成本的能力」，誤認為是「高尚的人格特質」。
這番一針見血的言論隨即引發排山倒海的共鳴，不少心有戚戚焉的網友感嘆「很多優點背後其實藏著階級帶來的緩衝墊」、「不要太快崇拜一個人，也不要太快看不起一個人，先看看他的人生地圖長什麼樣子，因為很多時候我們看到的是結果，真正決定結果的東西藏在看不見的地方」、「當你知道東西壞了可以再買，當然比較不容易崩潰」。甚至有網友直白地總結，現代人所謂「喜歡大方的人」和「喜歡家境不錯的人」，在某種本質上根本是在指同一件事。
▼有網友直言其實許多令人稱羨的優點，背後都有一層因階級而產生的「緩衝墊」在支撐。（示意圖／取自Pixabay）
然而，這種將人格全盤歸咎於經濟環境的「階級決定論」，也立刻激起另一派網友的強烈反彈，「富人可以輕鬆且直接的展示金錢上的大方，但不代表窮人不能擁有品德上的大方」、「資源缺乏到一個程度是沒辦法大方，不見得不想大方。有時候接受到的變多，也會影響自己多付出分享。個性還是最重要的」、「我不是出生在你這樣的家庭，但我一樣很大方」、「我不認為好的品德是由物質資源堆砌而來的結果，我更認同是由教育和榜樣培養的」。
▼反對者認為，將做人的氣度與財富多寡直接畫上等號未免過於武斷。（示意圖／取自Pexels）
也有網友分享身邊的真實案例，「我遇到的有錢人，八成都斤斤計較」、「我反而覺得跟家庭教育更大關聯，認識很多阿姨經濟條件不是很好，但很願意分享；相反不少富人家庭把子女教得很計較自私」、「之前談過一任，他家因為吃到之前房地產的紅利所以以臺灣的環境來說算是挺有錢的，就是家裡的小孩從小學就能送出國的那種，但是他依然長成了暴躁、自私、自卑又自大的模樣」。
（封面示意圖／取自Pixabay）
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