窯烤麵包：品味日月潭畔的手作溫度與在地風情

「魚光窯烤 埔里旗艦店」結合了生活美學與在地價值的複合式空間。入口的吧台區域，除了琳瑯滿目的自家窯烤麵包，還陳列了來自埔里及日月潭周邊地區的特色農產品，這些精選的在地好物，從茶葉、果醬、農特產品到手工藝品，都體現了魚光窯烤對在地文化的連結與推廣。

▼埔里旗艦店貼心地設置了舒適的內用座位區，並提供了完善的廁所與停車區，對於長途旅行的遊客而言，一個可以坐下稍作休息、品嚐美食的空間。

魚光窯烤的菜單，除了招牌的窯烤麵包，店內還提供包括蔬活三明治、現烤麵包、日月潭紅茶冰淇淋、咖啡、氣泡飲、茶飲、甜點、披薩、沙拉以及優格等多樣化的選擇。

「日月潭紅茶冰淇淋」選用當地知名的日月潭紅茶作為基底，製作出的冰淇淋口感綿密，茶香濃郁且回甘。然而，最讓這款冰淇淋脫穎而出的是特別加入了酥脆的吐司酥條，在口中與綿密的冰淇淋形成鮮明的口感對比。

魚光窯烤的「現烤麵包」每一份現烤麵包都是兩片搭配一份特選抹醬。您可以從多種獨特抹醬中擇一，包括：經典的油醋醬、充滿中式風味的香椿堅果醬、香濃的芝麻醬、帶有微辣層次的麻辣花生醬、茶香四溢的紅茶醬、百搭的果醬、香醇的花生醬，以及充滿花果幽香的玫瑰醬。

魚光窯烤 ONELIFE EATS

埔里旗艦店｜南投縣埔里鎮中山路四段106號

