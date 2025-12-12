一窺設計師的家！自然原木混搭獨特鄉村風私宅
作者 / Jean Ru 圖片提供 / 原木工坊&客製化．手工實木傢具
小編帶你看好宅
此案為設計師的家，是經歷20年歲月的老屋，依循原本明亮的採光空間，透過自然質感的原木元素妝點一室，混搭多源靈感的特性，調和鄉村風與休閒感的愜意氛圍，並彰顯屋主獨特的性格與思維，展現家的高度包容性。
原本戶外沒有露臺，設計師特別予以重整，換上地磚、搭建太陽能板後，不僅環保省電，更讓人走向戶外，體驗愜意的休閒生活。狹小的玄關，左側打造鞋櫃與穿衣鏡，右側以淺色原木襯底，懸掛設計師收藏的老鎖頭，挹注復古樸質味；轉個彎來到公領域，深藍色調的壁面替空間定調，L型沙發圍塑出客廳區，沙發下方納入造型收納，創造高度的生活機能；天花板的大樑懸掛以鐵件與原木搭配的吊櫃，櫃體下方做為燈箱，上方則可擺設綠意植栽，實踐一物兩用的細節設計；牆面讓不規則的原木表框裝飾，電視牆結合收納展示機能，讓空間增添變化與活潑度；開放書房以大型原木桌擺設，滿足設計師辦公、畫圖的需求，且將自身創作的畫妝點於壁面，醞釀藝術人文美學的色彩；餐廳以吧檯形式展現，落地窗迎向露臺，引入充沛光源，牆面陳列一排手繪餐瓷，洋溢著動人的異國風情。
小編的最愛
餐廳到儲藏間的壁面轉角，以馬賽克磚拼出設計師養的貓咪圖騰，充滿趣味與溫暖；而儲藏間的門特別以原木設計出獨特造型，下方安排一道貓門，讓貓咪可以自在的進出使用貓砂盆。
原木工坊&客製化．手工實木傢具／李佳鈺&木作團隊
地址：新北市新店區北新路三段26號
電話：02-29140400
Email：wood.house88@msa.hinet.net
網站：http://www.wood-house.com.tw
