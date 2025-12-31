竄改效期多17個月？知名超市章魚腳「反覆貼標」 業者澄清

高雄一家知名連鎖超市因標籤問題再次陷入食安爭議。消費者發現購買的冷凍章魚腳有多張標籤，有效期限從2月延長至明年7月。（圖／翻攝Threads）

高雄知名連鎖超市，被爆出竄改標籤疑慮，消費者購買冷凍章魚腳，其中一張效期2月就到期，同一面還有一張撕一半的貼紙，但翻到背面，還有一張新標籤，有效期限到明年7月7號，現在衛生局也要稽查，但業者也發出聲明，強調產品絕無過期。

衛生局人員針對此事件展開全面調查，分別前往海鮮公司的冷凍倉儲以及兩間門市進行效期稽查。事件起因是一名消費者購買的冷凍章魚腳上發現有多張標籤，情況相當可疑。消費者仔細檢查後發現，其中一張標籤顯示產品2月就已到期，廠商地址標示為台中市；下方還有一張撕去一半的貼紙，上面寫著效期「依包裝所示」，而廠商地址則變成嘉義市。更令人質疑的是，當翻到包裝背面時，原本印在包裝上的效期被遮住，下方貼有新標籤，賞味期限竟然延長至明年7月7日，前後相差17個月。

這種反覆貼標的情況引起消費者強烈質疑。一位消費者表示，擔心商家是將過期商品重新貼標。另一位消費者則認為，如果效期差異只有一兩個月或許還能接受，但這種明顯的欺騙消費者行為太過分了，這類情況在市面上可能很普遍，只是大多沒被發現，而這次被揭露是因為手法太過拙劣。

衛生局人員針對此事件展開全面調查，分別前往海鮮公司的冷凍倉儲以及兩間門市進行效期稽查。（圖／TVBS）

調查人員也前往該連鎖超市的其他門市查看，發現同款章魚腳並沒有出現反覆貼標的情況，效期標示也相當明確。面對這起食安風波，業者出面解釋表示，一切都合乎規定。業者強調，該批章魚腳的FDA證明確實有效，標籤並非他們竄改，而是因為進口食品在台灣販售需要中文標籤，他們是按照日文翻譯打印上去，但效期部分則是依照那張小張的標籤為準。

值得注意的是，這家業者在去年底也曾被爆出竄改雞腿效期的問題，當時同樣出面澄清。對於這次的標籤爭議，衛生局表示將持續調查釐清是否有逾期重貼標籤的情況，以保障消費者權益。

