竄改日期「9千片過期2年豬排吃下肚」 黑心老闆判1年6月

蔡男涉嫌竄改過期豬排的有效日期，將其賣給不知情的直播主與連鎖賣場。（翻攝畫面）

彰化全芳味食品公司蔡姓老闆2022年向南部一家食品公司進貨2.3萬片豬排，但銷售情況不佳，豬排過期後，蔡男為減少損失，竟指使員工竄改有效日期，再將過期豬排賣給網路直播主、知名連鎖賣場。法院審理後，依《食安法》判蔡男1年6月徒刑，公司也被罰100萬元。

判決書指出，蔡姓老闆2022年4月7日、18日各向南部30年老字號肉品公司進貨2萬3,160片豬排，但該批貨品沒賣完，在同年9月17日已全數過期，但蔡男不甘白白虧損，竟將未售出的逾期豬排運至其他倉庫，並指示員工竄改有效日期，將著將這些於期豬排販售給不知情的臉書直播業者、南部知名連鎖賣場等，販售區域涵蓋台南、高雄、新北及雲林等地。

廣告 廣告

南部老字號食品公司員工2024年10月中旬，於網路上發現先前出產的豬排早已於2021年停產，並在2022年全面下架，因此向主管通報檢舉。蔡姓負責人獲報後，才在10月下旬陸續回收並銷毀剩餘的逾期豬排。檢舉介入調查後，在彰化某冷凍倉庫裡搜出已回收的9,020包過期豬排，但經統計，有超過9,000片過期2年的豬排被民眾吃下肚。

高雄地方法院審理時，蔡姓負責人坦承犯行，並與2家下游廠商和上游食品公司達成和解，請求緩刑。法官認為，食品安全關乎健康，為保障食品市場秩序，應加以究責，因此不同意緩刑，蔡姓負責人因違反《食品安全衛生管理法》，販售過期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪判刑1年6月，公司也被判罰100萬元，可上訴。

更多鏡週刊報導

館長嗆斬首遭起訴喊總統出庭「拒絕就是冤案」 賴清德：被告才需要出席

疑黑冰惹禍！南韓高速公路爆多起連環車禍 4人當場慘死

輻射冷卻發威「台大比文大冷」 鄭明典：這次顛倒過來了