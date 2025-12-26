竇智孔送老婆去隆乳！她麻醉前茫問「變大ㄋㄟㄋㄟ喜歡嗎」 下秒斷片

娛樂中心／黃韻璇報導

男星竇智孔出道多年，和老婆許淑幃（幃幃）結婚10多年，育有2個兒子大福、大仁，經常在社群媒體分享家庭日常，他日前分享自己送老婆去隆乳，透露老婆老乳後充滿自信，還開玩笑表示「跟新的一樣」，近日她也分享老婆手術前麻醉的影片，老婆麻醉睡著前麻醉迷茫問「變大ㄋㄟ ㄋㄟ 喜歡嗎」，下秒瞬間斷片讓他笑翻。

竇智孔日前分享自己送老婆去隆乳當作生日禮物，除了分享診療過程之外，幃幃還分享隆乳後充滿自己，終於懂人家說的，「不會後悔做，只會後悔沒有早點做」，夫妻倆更在影片中搞笑表示，隆乳完之後「跟新的一樣」。

竇智孔送老婆去隆乳。（圖／翻攝自竇智孔IG）

此外，竇智孔還曝光老婆隆乳手術前，打麻醉後漸漸睡著的過程，幃幃要求竇智孔快點問她問題，竇智孔先是問「你全世界最愛的人是誰？」這時幃幃仍然意識清醒回答「你」，並表示「還可以再一題！還可以再一題！」讓竇智孔驚訝道「你怎麼可以撐那麼久」。

竇智孔送老婆去隆乳。（圖／翻攝自竇智孔IG）

接著幃幃開始逐漸迷茫，反問竇智孔「你娶我你有後悔嗎」、「娶我之後我變『大ㄋㄟ ㄋㄟ 』喜歡嗎」，竇智孔則回答「我還沒看到，這可能要等看到以後才知道」，結著幃幃已經開始口齒不清，說「但我的小朋友會說，媽媽你的ㄋㄟ ㄋㄟ 怎麼變那麼大」，說完下秒直接斷片，有趣過程讓竇智孔笑翻。

