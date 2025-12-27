竇智孔陪太太隆乳 妻問關鍵題「沒聽到答案就失去意識」

46歲男星竇智孔2010年和女團「Yummy」成員「幃幃」許淑幃結婚，育有2個兒子，最近竇智孔大方送太太進廠維修去隆乳，他也跟進手術室。幃幃接受麻醉後開始跟老公玩快問快答，她開口問竇智孔：「你娶我你有後悔嗎？那娶我之後，我變大奶奶，喜歡嗎？」沒想到幃幃還沒聽到答案就因為麻醉藥沉沉睡去，讓竇智孔笑翻。

竇智孔和幃幃近來常在社群網站分享家庭趣事，今年7月幃幃過40歲生日，幃幃產後一直對自己身材沒太大自信，竇智孔便決定送上大禮，讓幃幃圓夢去隆胸。本月23日竇智孔曬出陪幃幃進手術室的影片，幃幃被施打麻醉藥後，就叫竇智孔快問她問題，看她可以清醒多久。

竇智孔接著問幃幃這世上最愛的人是誰？幃幃想也不想直接放閃回答：「你！」並嫌竇智孔問的問題太簡單，幃幃反問竇智孔娶她有沒有後悔？會不會喜歡變成大胸部的她？竇智孔還沒回答前面那題，僅尷尬說要看到才知道，沒想到幃幃突然雙眼越來越重，接著睡著，讓竇智孔驚呼跟幃幃平時在家睡覺的樣子不一樣。

而本月16日竇智孔也曬出讓太太隆乳前後的影片，說：「給她，也給自己一個機會！像新的一樣」、「讓我們從擔心變成放心，一步一步陪著，找回女生的自信」，「終於懂人家說的，『不會後悔做，只會後悔沒有早點做』」粉絲回應：「平安喜樂，疼某大丈夫」、「幃幃媽媽開心，大家都Happy」、「竇哥的謎之微笑，變成兩個人幸福開心的微笑」、「竇哥怎麼可以這麼好笑啦」。

