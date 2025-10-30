竇靖童十指緊扣陸女星北京街頭遛狗 傳王菲知情且認可「默默點頭」

竇靖童與宋妍霏結緣於2023年合作的電視劇《她的生存之道》，疑似因此擦出愛火。（翻攝自宋妍霏微博）

天后王菲的大女兒竇靖童的感情常成為話題焦點，近2日對岸多家媒體捕捉到竇靖童與女演員宋妍霏現身北京街頭十指緊扣遛狗，全程有說有笑，舉止自然默契十足，戀情疑似正式曝光。

當天竇靖童身穿黑色外套、頭戴黃色針織帽，造型隨性；宋妍霏則以黑色亮面羽絨服包裹全身，雖戴著口罩仍難掩甜蜜笑意。兩人與友人聚餐後走出餐館，一手牽狗、一手牽彼此，無論中途交換狗繩或停步閒聊，手始終沒放開。途中竇靖童肚子發出聲響，兩人相視大笑的畫面更被形容「像情侶電影橋段」。

中國大陸狗仔拍到竇靖童與宋妍霏在北京街頭十指緊扣遛狗，宋妍霏方表明是藝人私事，望理性看待，有默認意味。（微博圖片）

竇靖童與宋妍霏的結緣，來自2023年合作的電視劇《她的生存之道》。兩人在劇中飾演關係微妙的女性角色，默契演出當時就讓觀眾直呼「有化學反應」。戲外互動也逐漸升溫，2024年起便屢次被捕捉到同框畫面。

2024年跨年夜，竇靖童在社群貼出親手鉤織的「雙辮娃娃」圖案，隔日宋妍霏便曬出同款毛衣自拍，被懷疑隔空放閃。之後兩人又多次被目擊同行，像在新加坡街頭牽手逛街，2025年7月劇集宣傳時又同穿黑衣同台，眼神交會曖昧，粉絲狂呼「拉絲」。8月的活動中，宋妍霏遞糖給竇靖童遭「傲嬌拒絕」式的互動，也被笑稱是「情侶鬥嘴」。

竇靖童過往情史不斷，與周迅曾經也有過曖昧，2人甚至一起回周迅老家衢州過年。（微博圖片）

照片曝光後，社群隨即掀起熱議，支持戀情的粉絲認為，牽手、私下互動的親密程度早已超越普通朋友，加上宋妍霏歌曲〈Be with You〉中的歌詞「I just wanna be with you」被拿出來當「暗示證據」。但認為2人僅是閨密，女性好友之間牽手並不罕見，外界不應過度解讀。

宋妍霏的工作人員針對此事低調回應：「屬藝人私事，望大家理性看待。」竇敬童方面尚未回應。網傳兩人已交往兩年，竇靖童母親王菲知情且認可，宋妍霏更疑似已見過家長。

現年28歲的竇靖童，一直以音樂人與中性形象示人。她的感情話題也如其個性般真誠而自由。過去曾與影后周冬雨多次傳出曖昧——兩人共遊日本、街頭擁抱的照片一度瘋傳，被粉絲戲稱「冬童戀」。後來又與周迅因合作音樂互動頻繁，網友捕捉到兩人貼耳低語、共享香煙，甚至還有同返周迅衢州過年的畫面，曖昧情愫一度衝到最高點。

不過竇靖童從未承認任何一段戀情，但她曾在訪問中談到：「我喜歡人，不一定是男生或女生。」這句話也被視為她情感觀的最佳註解。

