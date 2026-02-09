竇靖童站上小巨蛋當嘉賓 魏如萱自嘲：其實大家是來看你的

竇靖童到台北為魏如萱演唱會擔任嘉賓。（好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱8日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會第2場，邀請天后王菲之女竇靖童擔任嘉賓。個人風格超強的竇靖童超吸粉，魏如萱直笑說，公布演唱會消息時，不少朋友原本反應冷淡，直到宣布8日嘉賓是竇靖童，才紛紛傳訊訂票，金曲歌曲突然感到人間冷暖，，更哭笑不得，直言：「大家根本是來看你的。」

演唱〈紙黏土〉後，魏如萱再度登場，翹腳坐在沙發上、倚著竇靖童，兩人合唱〈海月〉。竇靖童聊天時略顯害羞，不斷深呼吸，只想快點唱下一首，卻被魏如萱不斷「逼供」，甚至笑威脅要公開她私下傳來的語音訊息，讓竇靖童當場求饒。

魏如萱也自爆，有朋友原本買第1場門票，得知竇靖童是第2場嘉賓後立刻詢問能否換場，甚至透露，自己前夫隆宸翰在得知第2場嘉賓是竇靖童後，秒選第2天。

竇靖童魅力大，魏如萱笑說，許多朋友都是來看嘉賓。（好多音樂提供）

竇靖童表示，能站上台北小巨蛋十分開心，回憶起過去在Legacy TERA邀魏如萱當嘉賓時「緊張到不行」，這次相對放鬆，但仍冷到發抖。魏如萱也順勢拱她未來挑戰小巨蛋，並指定「一定要找我當嘉賓」。

