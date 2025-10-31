竇靖童緊牽大2歲女星戀情曝光 傳王菲知情已見過家長

天后王菲女兒、28歲竇靖童最近被大陸媒體拍到疑似新戀情曝光，她和一群朋友聚餐，結束後她牽著其中一位女性朋友離開去溜狗，竇靖童一手拉著狗繩，另一手牽著一位女子，全程都沒放開手，對方是大她兩歲的女星宋妍霏。

據《攝影劉大錘》報導，竇靖童當天打扮低調，穿黑色外套、戴黃色針織帽，宋妍霏則是穿亮面黑色羽絨外套，兩人有說有笑，氛圍相當甜蜜，兩人離開餐廳後全程十指緊扣，被網友形容像在拍偶像劇。

而竇靖童2023年拍攝電視劇《她的生存之道》與宋妍霏合作，兩人因此有好交情，隔年常被拍同框聚會，2024年年底竇靖童曾曬出雙馬尾娃娃編織的圖樣，隔天宋妍霏就穿了有同樣圖案的毛衣自拍；還有網友發現宋妍霏的歌曲〈Be with You〉歌詞有傳情放閃意味，而宋妍霏的工作人員回應：「屬藝人私事，望大家理性看待。」

廣告 廣告

竇靖童方面未對此正面回應，但傳聞王菲早知情，也讓宋妍霏見過家長。而竇靖童的感情生活過去就常引發矚目，2023年她傳出和大她13歲女導演李孟橋在國外登記結婚，李孟橋否認說：「只是謠言」；更早在2013年竇靖童曾傳出和一名外籍男友交往，當時她自己貼上兩人合影，解釋：「哥們兒」，簡單駁斥緋聞，作風和母親王菲相當雷同，她也分別和影后周冬雨、周迅等人傳出過曖昧，對於星二代標籤，竇靖童坦言一度感到壓力，如今覺得是把雙刃劍，「壓力是一定有，同時也是加持，所以覺得自己很幸運。」

更多中時新聞網報導

范冰冰東京影展搶鏡 導演讚范爺回歸

MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了

中職》林泓育延長賽開轟 樂天封王