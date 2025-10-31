竇靖童緊牽大2歲女星戀情曝光 傳王菲知情已見過家長
天后王菲女兒、28歲竇靖童最近被大陸媒體拍到疑似新戀情曝光，她和一群朋友聚餐，結束後她牽著其中一位女性朋友離開去溜狗，竇靖童一手拉著狗繩，另一手牽著一位女子，全程都沒放開手，對方是大她兩歲的女星宋妍霏。
據《攝影劉大錘》報導，竇靖童當天打扮低調，穿黑色外套、戴黃色針織帽，宋妍霏則是穿亮面黑色羽絨外套，兩人有說有笑，氛圍相當甜蜜，兩人離開餐廳後全程十指緊扣，被網友形容像在拍偶像劇。
而竇靖童2023年拍攝電視劇《她的生存之道》與宋妍霏合作，兩人因此有好交情，隔年常被拍同框聚會，2024年年底竇靖童曾曬出雙馬尾娃娃編織的圖樣，隔天宋妍霏就穿了有同樣圖案的毛衣自拍；還有網友發現宋妍霏的歌曲〈Be with You〉歌詞有傳情放閃意味，而宋妍霏的工作人員回應：「屬藝人私事，望大家理性看待。」
竇靖童方面未對此正面回應，但傳聞王菲早知情，也讓宋妍霏見過家長。而竇靖童的感情生活過去就常引發矚目，2023年她傳出和大她13歲女導演李孟橋在國外登記結婚，李孟橋否認說：「只是謠言」；更早在2013年竇靖童曾傳出和一名外籍男友交往，當時她自己貼上兩人合影，解釋：「哥們兒」，簡單駁斥緋聞，作風和母親王菲相當雷同，她也分別和影后周冬雨、周迅等人傳出過曖昧，對於星二代標籤，竇靖童坦言一度感到壓力，如今覺得是把雙刃劍，「壓力是一定有，同時也是加持，所以覺得自己很幸運。」
更多中時新聞網報導
范冰冰東京影展搶鏡 導演讚范爺回歸
MLB》扛世界大賽G3先發 薛爾瑟久等了
中職》林泓育延長賽開轟 樂天封王
其他人也在看
竇靖童十指緊扣陸女星北京街頭遛狗 傳王菲知情且認可「默默點頭」
天后王菲的大女兒竇靖童的感情常成為話題焦點，近2日對岸多家媒體捕捉到竇靖童與女演員宋妍霏現身北京街頭十指緊扣遛狗，全程有說有笑，舉止自然默契十足，戀情疑似正式曝光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王菲女兒戀上中國女星宋妍霏？竇靖童街頭「十指緊扣」甜度破表
天后王菲的大女兒、28歲音樂人竇靖童，中性形象與自由不羈個性受廣大粉絲喜愛，近日，竇靖童感情動向再度成為焦點，中國媒體日前拍到竇靖童與女星宋妍霏現身北京街頭，兩人十指緊扣、一同遛狗，全程互動親密且默契滿滿，戀情疑似曝光。鏡報 ・ 14 小時前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
算過柯文哲超神準！命理師看蔣萬安結果驚人
[NOWnews今日新聞]命理師周映君過去曾鐵口直斷指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡；近日她再分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。周映君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
前水上鄉長林琨山病逝享壽74歲 長女林緗亭任鄉長繼承衣缽為地方服務
嘉義縣水上鄉前鄉長林琨山（原名崑山），曾任第11、12屆鄉長，長期為地方付出，整建北回歸線公園，奠定「北回太陽館」觀光發展基礎，主持163縣道拓寬、開闢榮典路與湖子內至中庄道路、興建水上公園等重大工程；林琨山因肺部纖維化，10月24日病逝，享壽74歲，最近不少鄉親前往悼念，家屬將於11月10日在龍德自由時報 ・ 13 小時前
于朦朧慘死疑雲未散！母校明星牆「遭爆撤照」封鎖消息 網全罵翻
于朦朧離奇墜樓事件滿月仍風波不斷。近日有網紅爆料，于朦朧的新疆母校疑似為配合封鎖消息，悄悄撤下校園「明星牆」上的于朦朧照片，引發網路眾怒。網友痛批官方勢力「手眼通天」，質疑事件背後黑幕重重。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張庭罕曬全家福近照 16歲愛女逆襲變「超模臉」
「戲劇女神」張庭與「台灣第一小生」林瑞陽2010年結婚後，育有一對子女，近年雖淡出演藝圈，轉往上海經營公司，仍不時透過社群分享生活。她28日罕見曬出全家福近照，她與老公的凍齡外貌和孩子們的暴風式成長，引起網友熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 天前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
病床上留下「4字遺言」！民進黨議員林琨山辭世 女兒林緗亭頭七淚崩
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導嘉義縣政壇資深人物、曾任兩屆縣議員及兩屆水上鄉長的林琨山，於本月24日辭世，享壽74歲。林琨山長女、水上鄉長林緗亭在頭...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
老牌蚵仔煎洋芋片竟是「日本味」！大票人恍然大悟：疑惑超久
台灣老字號「蚵仔煎洋芋片」，深受許多大人小孩喜愛，然而近日有網友表示，其實這款洋芋片並非「蚵仔煎口味」，而是一款日本傳統美食的味道。文章曝光後，大票網友傻眼，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「終於解開我多年的疑惑」、「疑惑超久」。中時新聞網 ・ 14 小時前
川習會協議貿易休戰 回到原點現況發展一次看
（中央社韓國釜山31日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平昨天在韓國會談後達成貿易休兵，美聯社報導分析，經過數月的擺架子、爭執與威脅，兩位領導人基本上回到原點。中央社 ・ 13 小時前
姚元浩腳掌斷裂縫上百針 體檢驗退免當兵
姚元浩昨（10╱29）與鬼鬼（吳映潔）、莎莎出席《嗨！營業中》第6季記者會，近來演藝圈深陷閃兵風暴，沒當兵的他透露13歲時因到山上玩跳水，右腳掌斷裂，「內外所有的韌帶都斷掉，縫了3、400針」。長大後去體檢，「醫生就說太嚴重了，所以很快就收到免役證明書」。太報 ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 14 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前