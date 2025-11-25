竇驍、何超蓮婚變傳言再被打臉！網友英國偶遇讚「感情好」

竇驍、何超蓮屢傳婚變，上月23日雙雙發聲回應。（圖／翻攝自竇驍 微博）

香港「賭王千金」何超蓮2023年與大陸男星竇驍結婚，由於兩人背景與人氣極高，婚後一舉一動始終受到外界關注。然而婚後，夫妻倆同框次數驟降，陸續傳出婚變、分居等猜測，甚至連知名製片人向太（陳嵐）都曾疑似脫口暗示，使外界議論越演越烈，對此，夫妻倆先後出面澄清。近日兩人被網友在英國偶遇，真實互動意外曝光，掀起討論。

早在日前，就有網友發文透露在澳洲偶遇兩人甜蜜出遊，稱「明明感情很好」，粉碎部分傳言。而近日，又有網友在小紅書分享「倫敦偶遇照」，竇驍、何超蓮被直擊現身英國倫敦，兩人一同在餐廳用餐，照片中可見小倆口坐在一起用餐，氛圍自在輕鬆，完全沒有不合的跡象。

廣告 廣告

該網友發文大讚：「倫敦偶遇竇驍何超蓮人家感情好的很，竇驍本人也太帥了！！！用餐離開還和我們打了招呼，愛住了！！人家根本沒離婚網上別瞎傳咯。」

隨後，「英國偶遇竇驍何超蓮」更登上微博話題，引發大量討論，許多網友紛紛留言表示：「自從婚變風波後竇驍何超蓮一直同框，先是澳洲現在是英國，夫妻倆感情該是很好啊 ​」、「所以說不要瞎操心人家的隱私婚姻。兩個人現在看感情挺好的，網友非說人家感情出現問題了」、「希望兩人能夠一直幸福」、「婚變傳聞被打臉！」、「反正人家感情好著呢，離婚謠言不攻自破」。

然而，面對滿天飛的謠言，竇驍與何超蓮曾於上月23日，雙雙在微博出面回應，竇驍率先發文，呼籲外界不要被虛假訊息誤導，「大家好，首先在此先向大家致歉，這兩天網絡上的喧囂佔據了公共資源。其次我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。 所以還望大家勿信謠勿傳謠。感謝」。

隨後何超蓮也轉發竇驍貼文，並寫下：「感謝所有善意關心我們的朋友，也理解大家的好奇。但我們始終認為，感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實信息。」

更多中時新聞網報導

世足》哈蘭狂進16球 北歐巨人華麗變身

RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格

衝擊千家醫美診所 學會盼暫緩