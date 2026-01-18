竇驍、何超蓮婚變傳1年半首同框 昔遭指娘家不給金援

竇驍（左）、何超蓮婚變傳1年半首同框，合照曝光掀熱議。（圖／IG@laurinda_ho）

香港賭王千金何超蓮2023年與大陸男星竇驍結婚，兩人一舉一動始終備受矚目，但各自工作忙碌，經常分隔兩地，社群上也鮮少見到兩人同框，因此小倆口在結婚一年後，就不斷出現婚變傳聞。沒想到近日夫妻倆罕見合體，更大方曬出勾手合照，立刻掀起熱烈討論。

何超蓮17日在社群上傳多張近照，只見她身穿一襲紅色短洋裝，露出纖細雙臂及光滑美腿，外搭一件黑白條紋的大衣，看起來很有幹勁又不失甜美氣息，原來是參加了時尚品牌在上海舉辦的馬年燈會活動，她還發文表示：「超開心的一天。」

竇驍（右）、何超蓮結婚後鮮少共同露面。（圖／IG@laurinda_ho）

值得注意的還有，何超蓮與竇驍竟在新年罕見共同出席活動，兩人以一紅一黑的絕佳搭配現身，且夫妻倆大方勾手合照，更在訪問時坦露，將在農曆新年一起出去玩，自然破除婚變傳聞，引來粉絲留言回應，「好甜好甜，新年快樂」、「很開心見到合照！幸福滿滿」、「太好了，終於等到合照，希望一切都好」。

何超蓮與竇驍自結婚後，已經許久未公開合體，上一次更新兩人合照是2024年5月，但面對外界傳聞，夫妻倆鮮少出面回應。而先前香港製片人向太爆料「富家女和演員尪鬧離婚」，透露女方娘家不給任何經濟支持，更疑似洩露當事人身分，這才讓竇驍不忍發聲：「大家好，首先在此先向大家致歉，這兩天網路上的喧囂佔據了公共資源。其次我們本不想回應這些莫須有的話題，媒成想事態變得越來越離譜，所以還望大家勿信謠勿傳謠。感謝。」

