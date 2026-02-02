竊密翻拍十多張技術文件？台積電內鬼再延押 3工程師看守所過年

台積電3名工程師涉嫌竊取2奈米晶片關鍵製程技術，法院再裁定延長羈押。（鏡新聞提供）

台積電2奈米機密遭竊案持續延燒。智慧財產及商業法院近日審理台積電內鬼案，首波遭高檢署起訴的3名工程師陳力銘、吳秉駿與戈一平因羈押期將滿，法院於1月23日召開羈押庭後裁定，自2月1日起再延長羈押禁見2個月，3人確定在看守所裡度過農曆新年。

檢方調查指出，曾任台積電工程師的陳力銘離職後進入供應商「東京威力科創」擔任行銷，疑因機台測試不過關、面臨績效壓力，自2023年起接連找上前同事吳秉駿與戈一平幫忙，要求遠端登入台積電內網，再由他以手機翻拍螢幕，竊取14奈米以下製程、2奈米製程關鍵技術等十餘份國家級機密。

廣告 廣告

台積電察覺異常登入紀錄後展開內查，發現機密檔案頻繁被開啟並留下數位痕跡，隨即於去年7月向高檢署提告，整起竊密行為因此曝光。

科技間諜案？扯出共犯與滅證行為？

陳力銘到案後坦承犯行，更供出另一名台積電工程師陳韋傑涉協助重製機密資料。檢調約談後將其聲押禁見，並認為其否認犯行、態度不佳，追加起訴並求刑8年8月。

此外，東京威力台灣子公司高階主管盧怡尹涉為卸責，在案件爆發後刪除陳力銘傳給她的資料，被依滅證罪起訴，求刑1年。東京威力也因未妥善防止違法行為，遭追加求處2500萬罰金，後又再被檢方依國安法請求科處1.2億元罰金。

高檢署對主要涉案三人求刑為陳力銘14年、吳秉駿9年、戈一平7年；其餘相關被告與東京威力公司共計多案並案審理中。智慧財產及商業法院強調，考量竊密內容屬「國家核心關鍵技術」，且仍有滅證、串證疑慮，因此裁定延押。

更多鏡週刊報導

交女友前「每天買1股台積電」！散戶堅持586天報酬率超狂 網羨慕：你確定想脫單？

讚台美關稅協議「非常棒」 黃仁勳：台積電與美國雙贏

小資族買不起台積電！黃珊珊拋「千股改1股」 金管會回應了