竊怪手、大貨車僅3萬元柴油 男衛星定位曝行蹤判囚

劉男涉嫌竊取路旁怪手、大貨車柴油，被高雄高分院判囚。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市劉姓男子凌晨駕駛租賃小貨車，行經桃源區台20線，發現路旁工地停放怪手、大貨車無人看管，涉嫌竊取價值3萬元1000公升柴油，被高等法院高雄分院依竊盗罪判刑8月。

據了解，2024年2月27日凌晨，某公司所有怪手、大貨車，停放在桃源區台20線100.5公里處臨時便道旁工地，遭人竊取柴油1000公升(價值3萬元)後，六龜分局接獲報案擴大追查，循線查獲劉姓男子案發當時，駕駛租賃自用小貨車路過，見四處無人看管，下車竊取柴油。

全案依竊盜罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，劉並被地院判處有期徒刑8月，他不服上訴指出，不在案發現場，當時車子是交給客戶，他開去哪裡並不知道，大約1小時後還車，否認犯行。

高雄高分院開庭調查，據車輛行駛軌跡衛星定位紀錄列表顯示，案發當時小貨車的確駛入柴油失竊工地現場，並認為是另名共犯前往行竊後，再把車交還劉，因此維持原審刑度，仍可上訴。

