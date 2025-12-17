竊汽車避震器插鐵軌 台中男一審遭判2年徒刑

（中央社記者蘇木春台中17日電）洪姓男子今年5月間在台中某汽車修車廠，竊走汽車避震器後到平交道將避震器插入鐵軌，幸民眾發現移開後報案送辦經檢方起訴，台中地院日前依法判處2年徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，洪男於民國114年5月4日清晨5時16分，騎乘腳踏車至台中市某汽車修車廠，徒手竊取放置於修車廠外的汽車用避震器4支。

洪男於當天上午7時9分，至台中市清水區海濱路平交道，山、海側鐵軌處，將竊取的汽車用避震器，分別插入平交道軌道內，隨即離開現場。

經路過民眾發現鐵軌處有避震器，立即移開障礙物，避免同日上午7時13分行經平交道的第278次普悠瑪自強號發生出軌及傾覆，警方到場查扣手推車1台、汽車避震器4支等，案經鐵路警察局台中分局偵辦後，將洪男移送台灣台中地方檢察署偵辦，檢方調查後依公共危險罪嫌起訴。

台中地院審理後，審酌精神鑑定報告等證據，今年11月24日宣判，洪男犯竊盜罪，處拘役40日、得易科罰金，施以監護1年；妨害火車行駛安全罪，處有期徒刑2年，施以監護1年，全案可上訴。（編輯：林恕暉）1141217