竊百元冰品！18歲女高中生遭店家公審「公布長相」 她喊「無法承受」身亡

一名南韓女高中生因竊案輕生，女學生示意圖。取自Pexels



無人商店是因科技發展產生之產物，竟因一起竊案引發爭議。南韓的忠清南道就有一名18歲的女高中生，因家境貧困，因此曾多次前往一家無人商店拿冰品後未結帳離開，金額約5000韓元（近新台幣107元）。店家竟把監視器畫面大肆公布後，女高中生壓力巨大下，竟選擇離開人世，新聞也引發韓國社會討論。

《韓國NGO新聞》報導，忠清南道一所高中傳出悲劇，18歲的女學生疑似曾2或3次在學校附近一家無人冰品店未結帳取物，金額約5000韓元（近新台幣107元）。店家竟然不顧女學生隱私，將監視器擷取畫面交給認識的一間自習室負責人，而「未經打馬賽克的影像」就傳送給多名學生，社區與多所學校間都流傳開來，甚至女學生哥哥都收到了照片。

廣告 廣告

女學生曾經向友人坦承因拮据而偷竊商品，並向友人傾訴強烈不安。在去世前一天，她多次在訊息中表示「心臟一直跳」、「大家會在背後說我，我怎麼承受」、「在這裡怎麼抬頭上學」。她甚至徬徨地說出「想輕生」的言論，友人雖試圖安撫，但她仍敵不過同儕及輿論壓力，最終在房間內輕生。

女學生父親哽咽表示：「孩子承受了難以想像的屈辱和恐懼，我們每天看著她生前最後的訊息，心都碎了。」另外，家屬控訴，商店業者、補習班負責人違反《個人資料保護法》與《資訊通信網法》，已向警方提告。警方表示，後續將送交檢方審理。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

太盡責！「置放消波塊」提前上工 台東成功漁港吊車翻覆1死1傷

控遭嫩尪勒脖「眼血管爆、腦缺氧」 安歆澐發「不自殺聲明」怒揪小三慣犯

恐怖！75歲翁凌晨機車騎上國道「還內側逆向」 遭車猛撞「陷火海」釀1死