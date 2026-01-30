竊盜慣犯偷遍台大！失控辱女法官三字經 嗆「更年期」再背罪

【記者謝亞庭／台北報導】竊盜慣犯劉光倫於2024年間於台大校園內多次行竊，接連於台大體育館、農藝系館、化工系學會、圖書館等處，光明正大地偷走店家商品及學生們的個人物品，被依竊盜罪嫌移送法辦。豈料，全案進入審理期間，劉男在一次出庭竟失控飆罵三字經，更以中、英文夾雜辱女法官稱「更年期到了」，如今則再背上一條侮辱公務員罪嫌。

全案源於2024年1月至3月間，劉光倫接連於北市公館商圈及台大校園行竊，不僅入侵附近住宅偷走他人球鞋、手機，還前往便利商店拿走各式麵包、便當及日常用品，甚至在台大體育館、農藝系館、化工系學會、圖書館等處，竊取店家商品和學生們的個人物品。

事後，劉光倫被檢方依竊盜罪嫌起訴，全案進入台北地院審理。豈料，去（2025）年4月22日一次開庭審理，劉男竟當庭失控，頻頻以中、英雙聲道飆罵在場司法官，先是怒嗆國罵、三字經，還稱自己看不懂中文，更在法官訊問時回稱「國之將亡，必有妖孽。請妳尊重一下你自己的身分」。

劉光倫數度胡言亂語並辱稱，「我說我媽媽有污辱你嗎？妳不要對號入座」、「兩位都是公務員公務員，沒有在利益迴避迴避，你們都被解雇了，羞恥心在哪裡」、「啞口無言鴉雀無聲上情下笑反清復明花枝招展。改什麼呀，該妳更年期」、「此次都看到妳的祖先都在後面看妳法官諭」等語。

經法官查閱精神鑑定報告後認定，劉光倫患有「甲基安非他命誘發之精神病狀態」等疾病，案發當下處於急性精神病狀態，辨識行為能力顯著降低，且其病症迄今仍一再復發，一審依8罪合計判9月有期徒刑、拘役170天、罰金1200元，尚未定應執行刑，並於服刑完畢後施以監護3年。

不過，劉光倫在法庭上種種干擾秩序的行為，也被檢方另依《刑法》侮辱公務員、違反《法院組織法》妨害法庭秩序等罪嫌，依法提起公訴。

