竊盜慣犯化身外送員 侵占26萬元「手機+現金」落網

台北市 / 綜合報導

台北市文山區一間通訊行老闆，12日下午叫外送平台協助運送9支手機及5萬現金到分店。沒想到東西遲遲沒送到，外送員直接神隱。老闆無奈聯繫客服尋求協助，但僅得到要他自己去報警的文字回應。警方後續調閱監視器以車追人，終於在台中市西屯區，將這名51歲的女犯嫌拘提到案，全案依侵占罪嫌移送偵辦。

外送員一進通訊行直接走向老闆拿了貨物就轉頭離開，老闆不疑有他低頭繼續忙，但沒想到這貨根本沒有送到目的地，當事通訊行老闆說：「當下滿正常，就是跟一般外送(員)一樣，因為我們送的分店距離我們只有10幾分鐘的車程，發現到，快2個小時還沒送到，然後我們的分店的店長打給他就開始不接電話，然後最後直接掛掉。」

事發在12日下午5點多台北市文山區一間通訊行，老闆將裝有9隻手機及5萬元現金，市值約26萬的箱子，親手交給吳姓外送員，但遲遲沒有送達分店，察覺有異時已經聯絡不上人，疑似全被侵占，而警方事後以車追人，終於在台中市西屯區逮到這名犯嫌戴口罩雙手被上銬。

警方調查，51歲的吳姓女嫌過去就有拿走別人貨品的前科，12日偷走通訊行貨品後一路騎車南下，最後落腳台中一間日租套房狼狽遭逮，文山一分局偵查隊副隊長鍾獻德說：「12月16日13時許於台中市北屯區，拘提吳姓犯嫌到案，相關贓證物持續追查中，並依刑法侵占罪移請台北地檢署偵辦。」

受害老闆表示，外送平台客服要他自己報警處理，只是沒想到這麼知名的外送平台竟然沒有篩選機制，截稿前外送平台沒有回應。

