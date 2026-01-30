竊盜慣犯法庭暴走！嗆法官「妖孽、更年期」 胡言亂語再揹2罪

竊盜犯在法庭上羞辱法官，被依法送辦。圖為台南高分院法庭。翻攝司法院

竊盜慣犯劉光倫2024年在台大校園頻繁行竊，被北檢依8個竊盜罪起訴，去年台北地院召開準備程序庭，劉男多次對審判長、檢察官出言不遜，開嗆：「國之將亡，必有妖孽」、「更年期」，被依侮辱公務員、妨害法庭秩序等罪送辦。

劉光倫於2024年1月至3月間，頻繁進入公館商圈、台大校園行竊，潛入住宅偷走球鞋、大衣、筆記本或學生的個人用品，還竊取便利商店貨架上的食物，北檢偵結後依8個竊盜罪起訴。

全案進入北院審理，在去年4月22日下午3點20分的庭訊中，劉男情緒失控，在法官訊問時已讀亂回「國之將亡，必有妖孽，請你尊重一下你自己的身分。」

不僅如此，劉男的瘋言瘋語還摻雜著中文、英文、意味不明的成語及國罵：「I couldn't read Chinese.Idon't really that I cannot read it」、「法官法官可以情緒性發言？你可以導發言還是順暢發言，幹X娘咧」、「啞口無言鴉雀無聲上情下笑反清復明花枝招展。改什麼呀，該妳更年期」

經法院鑑定，認劉光倫患有「甲基安非他命誘發之精神病狀態」，是因精神障礙而產生犯行，一審依8個竊盜罪判處9月有期徒刑、拘役170天、罰金1200元，尚未定應執行刑，服刑完畢後須施以監護3年。

如今劉光倫在法庭上的胡言亂語，讓他除了竊盜罪外，又再揹上《刑法》侮辱公務員及《法院組織法》妨害法庭秩序等罪。



