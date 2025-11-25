竊盜通緝犯拒檢狂飆400米自撞 遶境民眾合力壓制

新北市 / 綜合報導

新北市蘆洲區一名竊盜通緝犯，日前在路上邊騎機車邊吸喪屍煙油，眼尖的員警發現上前盤查，沒想到他當場拒檢逃逸，整路飆車亂竄，最後只逃了400公尺就自撞轎車倒地。剛好有路過的遶境隊伍見狀，5名壯漢迅速衝上前，協助警方壓制。

警笛大作緊追前方的雙載機車，騎士油門一催越騎越快，不斷鑽車縫還試圖紅燈右轉，彎都還沒轉過就直接撞上銀色轎車，騎士跟乘客雙雙倒地，員警見狀抓住機會衝上前，騎士一度還想跑，剛好有遶境隊伍經過，5名壯漢趕緊上前合力壓制，騎士這下哪也跑不了。

新北市警蘆洲分局義警隊員張育誠說：「機車衝過來，警察在後面追，我們剛好遶境經過，我們看到，因為我們都是義警的身分，我們大家就合力把他捉拿。」附近民眾說：「我回來看到一堆警察，那時候已經把他抓走了，我就想說，跟他騎車的時候，要是我被他撞到怎麼辦。」

22日下午1點40分，新北市蘆洲區民權與民族路口，員警巡邏發現停等紅燈的騎士，疑似吸食煙彈請他停車，沒想到男子拒絕盤查跑給員警追，但只逃了短短400公尺就被逮，新北市警蘆洲分局偵查隊警務員李延昱說：「恰巧一旁遶境隊伍成員，為本分局義警隊員，主動上前協助控制，待支援警力到場，帶回偵辦，全案將依毒品，公共危險及竊盜通緝案，移請新北地檢署偵辦。」

47歲的楊姓騎士是竊盜通緝犯，還有毒品等等前科，逮捕時也查獲依託咪脂煙彈和安非他命，逃逸過程5件闖紅燈、跨越雙黃線，也將依法裁處。

