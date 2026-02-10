竊賊翻牆逃警「遭8隻羊駝包圍逮捕」 飼主讚：沒對人吐口水

英國一名竊賊闖進牧場，遭8隻羊駝包圍。圖僅示意，非當事羊駝。（示意圖／unsplash）

英國一名30多歲的男子日前偷走菸草後，翻牆闖進附近牧場躲避警方追捕，沒想到卻有8隻約6英尺（約1.8公尺）高的羊駝朝他衝過來，不僅將他圍住，還發出像是警告的叫聲。隨即，牧場主人聽見騷動聲，才發現所養的羊駝行使了「公民逮捕權」，成功協助警方抓住竊賊。

綜合外媒報導，事件發生在2日晚間，地點位於德比郡（Derbyshire）南諾曼頓（South Normanton）當地卡恩菲爾德莊園（Carnfield Hall），當時竊賊盜走幾包菸草後，翻過圍欄進到附近的農場裡，而當他在草地上奔逃時，竟有8隻羊駝飛奔過來，直接將竊賊圍住。

廣告 廣告

牧場的女主人普萊斯（Heidi Price）聽見羊駝發出「如同老人笑聲般」的叫聲後，趕緊前往查看，發現一名竊賊手抓著手電筒，被8隻羊駝團團包圍，「羊駝不斷對他發出叫聲，他不知道接下來該怎麼辦，看起來非常害怕。」

隨後，普萊斯與丈夫奧利弗（Graham Oliver）報警處理，警方很快就趕抵現場，並將竊賊逮捕。

普萊斯表示，他們飼養這群羊駝已經十幾年，羊駝不喜歡有人在傍晚過後進入牠們的私人空間，這次事件發生時，羊駝並沒有向任何人吐口水，保持了良好的禮節，「要不是我的羊駝們行使公民逮捕權，這傢伙就逍遙法外了，我真為我的羊駝們感到驕傲！」

報導指出，德比郡警方證實，這名竊賊因盜竊被捕，後續已獲准保釋。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度