竊賊鑽娃娃機欲偷商品 頭卡取物口遭活逮

新北樹林三俊街上有家娃娃機店，下午有民眾通報，有人卡在娃娃機取貨口上，警消人員馬上前往救援，消防人員拿著圓盤切割機，將人救出，原來他是名小偷要偷娃娃機內的財物，卻卡在取物口，脫困後被警方帶回偵辦。

消防人員帶著圓盤切割器，對著娃娃機台取物口的上方，直接破壞，仔細看再看看，有一名男子的頭就卡在娃娃機內，動彈不得。

事發在新北市樹林三俊街上，下午2時多一間夾哇哇機店內，根據警方了解，這名男子當時就是為了要偷，價值250至300元的藍芽音響，才會把頭伸進洞口，以為自己嬌小，身體很估溜，鑽了進去才發現事情大條。

當事台主「以前也是被偷過，也是這樣子人鑽進去，卡在裡面要破壞掉機台，他人才有辦法出來。」

幸好被消防人員救出時，只有頭部受到擦傷，沒有其他外傷，儘管他拒絕送醫，但是涉嫌偷竊，依舊被警方帶回偵辦，還得賠償娃娃機台損壞的賠償費用，這代價真的不小。

