竊超商1100元食物 店員衝出抓賊 3女當街拉扯嚇壞駕駛

一名41歲劉姓女子於日前在桃園中壢區一間超商行竊，被機警店員當場攔截並制伏。這名女子在晚間6點半左右，拿取價值1100元的咖啡、果汁、三明治等食品後，試圖不付款直接離開，引發一場超商外的拉扯追逐。店員見狀立即追出店外，在大馬路中間將其攔下，過程中女子始終緊抱著裝滿贓物的購物袋，拒絕交出，直到警方抵達才結束這場鬧劇。據了解，這名女子擁有多項竊盜前科，屢教不改。

女子竊超商食物，店員衝出抓人。（圖／TVBS）

超商店員發現女子企圖離開時，立即採取行動，一名店員緊緊勾住女子的脖子，另一人則拉住她手上的袋子。三人在大馬路中間激烈拉扯，最終女子被帶到一旁，但她始終護住手上的兩大提袋不放。隨後，女子被壓制在地，另一名超商店員也跑來支援，場面一度混亂。

現場傳出店員與女子的對話聲，店員詢問是否要報警，並一再重複「報警」的要求。女子則回應「不要報警」，但店員堅定表示：「你沒有機會了，交出來好不好」、「聽不懂嗎」、「等著被關吧你」，顯示店員對此類情況的堅決態度。

警方接獲報案後迅速趕到現場，打開女子的購物袋，發現裡面裝滿各種飲料、食物，內容相當豐盛。警方詢問女子是否有購買這些物品，女子對部分物品表示有購買過，但事實上她並未付款。

根據了解，這名劉姓女子於8日晚上6點半左右，在中壢區中和路的超商內拿取多項商品後，試圖不經結帳直接離開。附近民眾表示：「有聽到他們講，好像是偷東西是嗎？」女子被逮後辯稱「不知不覺就拿了很多物品」，但警方調查顯示，她有多項竊盜前科，多次被逮仍不知悔改。這次因為遇到勇敢的店員而逃跑不成，再次被送進警局處理。

