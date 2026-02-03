竊車偷香油錢又毒駕 5個月犯39案彰院判9年

（中央社記者鄭維真彰化3日電）吳男為取得生活費及代步工具，在中部地區四處竊取機車、宮廟香油錢，5個月犯下38起竊盜案及1起毒駕案，遭多個地院判刑3至10月不等刑期，經彰化地院裁定應執行有期徒刑9年。

台灣彰化地方法院刑事裁定文指出，吳姓男子從民國113年7月至11月，5個月內在彰化縣、雲林縣、南投縣等地共犯下39起案件。

根據彰院判決書，吳男曾因竊盜、違反毒品危害防制條例等案件，經法院合併定應執行6年刑期確定，於民國112年縮短刑期執行完畢，其仍不知悔改，113年10月施用第二級毒品後騎機車上路，因另案竊盜被警方查獲。

廣告 廣告

此外，吳姓男子不僅四處以徒手或砂輪機破壞宮廟功德箱竊取香油錢，還曾與友人共乘竊得的微型電動二輪車，途中為獲取速度較快的代步工具，就偷取機車，並將原本所騎車輛隨意棄置。

法官指出，吳男所犯1項不能安全駕駛致交通危險罪，其餘38項均為竊盜案件，分別宣告有期徒刑3至10月不等，斟酌犯罪情節、時間間隔、犯後態度及對其施以矯正之必要性等，合併定應執行9年刑期。可上訴。（編輯：李淑華）1150203