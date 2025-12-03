竊鍋者誅 32元廢棄電鍋遇上貪污重罪的荒謬劇

黃姓清潔隊員因將遭棄置、殘值僅 32 元的舊電鍋轉送給清苦的拾荒老婦人，遭士林地方法院依《貪污治罪條例》判處有期徒刑 3 個月、緩刑 2 年、褫奪公權 1 年。雖免牢獄之災，清潔隊也稱不會危及工作權，仍引起廣泛議論。對照中油數百億元弊案，以及詐團成員燦笑交保，此一案例恐再度引發世風涼薄、惡人當道的唏噓之嘆。

這起被社會視為善意與法條正面衝突的「電鍋案」，判決一出即引發譁然。我們看見一位年約六旬、服務逾 30 年的基層公務員，因為一份純粹的憐憫與助人動機，在法庭上眼眶泛紅，哽咽道：「好人難做，沒想到拿別人不要的東西送人也有罪。」最終，他黯然表示將選擇退休，語氣中的釋然，更凸顯出這場司法程序的沉重與無情。

一個電鍋，讓大家見識到台灣「情輕法重」的失衡。依照規定，回收物一旦上了清潔車，便屬於市府資產。黃員擅自處置，自然觸犯職務侵占的構成要件。然而，本案的爭議點從來不在黃員是否違規，而在於司法是否成了「失控的正義」。

《貪污治罪條例》的立法精神，本是用來嚴懲濫用公權、侵吞公產、圖謀暴利的「重大」舞弊行為。其法定刑動輒七年、十年起跳，目的在打擊權力核心的巨額貪污。如今，卻將法條的重鎚敲向一件價值 32 元、動機純良的微罪。

法界人士坦言，《貪污治罪條例》根本未預期會有人因三十幾元的小物件被套進如此沉重的法條。法官雖已盡力減刑、給予緩刑，但判決結果依舊造成情輕法重的窘境。國家耗費大量司法資源，最終只為定罪一個善意的 32 元電鍋，讓一位良善純樸的小老百姓揹上貪污前科。不僅不符成本效益，更嚴重違反刑法「罪刑相當」的比例原則。

更令人心寒的是，當黃員含淚出庭、自掏腰包買新電鍋歸還，為 32 元的善舉付出慘痛代價時，社會上同期的重大弊案卻呈現完全不同的光景。

兩千多年前，莊子以「竊鉤者誅，竊國者侯」批判偷取小物者遭誅殺，而竊奪國家者反得封侯，諷刺的是非錯亂與法制敗壞。電鍋案判刑之時，媒體報導中油弊案牽涉上百億元，詐騙集團得手金額動輒數十億卻讓成員燦笑交保。這些規模，即便將「億」後面的八個零去掉，也遠非黃員的 32 元能相比。

對重大案件拖延、輕縱，是許多人覺得司法荒謬之處。電鍋判決一出，網路上充斥對司法雙標的憤怒評論，如「詐騙笑嘻嘻放走，清潔員含淚出庭」、「有關係就沒關係，沒背景的一定要嚴辦」。這些聲音反映人民對司法「打虎不力，卻拿蒼蠅祭旗」的深刻不滿。

黃員受訪時說，他未來仍會繼續幫助那些需要幫助的人。這份溫暖讓人動容，但我們更要警惕，此案引發的效應。如果法律不能保護良善，如果一個微小的善意會招致沉重的刑罰，社會只會走向「自掃門前雪」的防衛姿態，對不公義與弱勢視而不見。這種涼薄的風氣一旦蔓延，便是社會最大的損失。

司法是公平正義的最後防線，它不僅需要守住「廉潔」，更要展現「人情」與「正義」。面對殘值 32 元的電鍋，我們期盼司法能真正做到「勿以善小而不為」的包容，讓法律成為保護良善的盾牌，而非斬斷溫情的利劍。

