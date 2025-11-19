立中外交持續僵局 立陶宛尋他國協助處理領務

（中央社記者游堯茹維爾紐斯19日專電）立陶宛2021年允許台灣代表處設立，遭中國外交與經濟複合脅迫至今。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯表示，由於中方持續無視恢復正常外交代表機構的提議，立陶宛已尋求其他合作夥伴協助在中國提供相關的領事服務。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）於19日外交委員會閉門會議後向媒體表示，中國尚未回覆立陶宛提出恢復外交等級的請求，因此立陶宛外交部已向其他國家尋求協助，為在中國的立陶宛公民提供領事服務。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿。中國隨後對立陶宛實施外交與經濟制裁，將雙方外交關係降至代辦層級，並召回駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回其駐中國大使。

莫圖扎斯指出，外交代表問題的技術性工作仍在進行，但同時已加強聯繫其他國家，以協助在中國處理核發簽證或領事協助等事務。

根據莫圖扎斯的說法，立陶宛也面臨國內企業壓力。他舉例指出，一些從事汽車經銷的立陶宛公司，因缺乏正常的外交代表機構，無法邀請中國企業代表來立陶宛。

此外，立陶宛也需要為2名目前在中國服刑的公民提供領事協助。

今年6月，時任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，立陶宛已向中國提交一份關於外交關係正常化的提案，以恢復雙邊代表處。他雖未透露細節，但強調其中並未包含更改台灣代表處名稱。其繼任者、現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）後來也證實了這一點。

魯吉尼涅領導的新政府放軟對中國的立場，其施政計畫使用了較為緩和的措辭，並表達了希望與中國恢復正常外交代表的意願。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）先前也表示支持立陶宛與中國恢復關係，但認為雙方的意願與利益必須是互相的，且不代表立陶宛應該放棄與台灣的經貿關係。（編輯：張芷瑄）1141120