立中外交關係談判陷僵局！立陶宛拒絕接受中國涉及台灣代表處要求

[Newtalk新聞] 中國威脅武力犯台，同時不斷蠻橫打壓台灣，處心積慮要在國際場合消滅「中華民國」。立陶宛因讓我國以「台灣」名義設立代表處而遭中國報復，兩國外交僵局持續之際，立陶宛總統首席外交顧問斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）透露，中方提出與台灣代表處相關的請求。立陶宛對恢復與中國關係保持開放態度，但不會接受涉及台灣代表處的條件。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，斯卡伊斯潔利特受訪時提到，目前立中雙方恢復外交關係的談判沒有明顯進展，主要原因與中國針對駐立陶宛台灣代表處提出的要求有關。斯卡伊斯潔利特未具體提及中國提出的條件，但她指出：「我沒有看到重大突破，因為中國方面對維持台灣代表處提出某些要求，而我認為這些要求並不容易履行。」

斯卡伊斯潔利特續指：「只要這些要求依然存在，中國方面就不會像對待其他國家那樣重視與立陶宛的關係。」被問到這是否代表著在不關閉或改名台灣代表處的情況下，立陶宛就無法與中國恢復完整外交代表層級時，她則回答，情勢仍可能變動，但「目前中國提出的條件是我們無法接受、也無法履行的。」

斯卡伊斯潔利特強調，立陶宛對恢復與中國關係保持開放態度，但是否能獲得回應仍不得而知。立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引起中國暴怒跳腳。北京隨後宣布關係降級，並撤回外交人員。自今年5月中旬起，立陶宛境內已無現任中國外交官。

立陶宛時任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）今年6月表示，立陶宛向中國提交一份關於外交關係正常化的提案，以恢復雙邊代表處。他雖未說明細節，但表明其中並未包含更改台灣代表處名稱。其繼任者、立陶宛現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）後來也重申這一點。

