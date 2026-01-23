立人國小師生彩繪海安宮圍牆 以藝術傳遞暖意 為社區迎來新春祝福

市立人國小校長王全興帶領師生前往在地信仰重鎮海安宮進行結合藝術創作與文化學習的社區彩繪行動，透過畫筆為廟宇與社區迎來新春平安與祝福。（記者李嘉祥攝）

▲市立人國小校長王全興帶領師生前往在地信仰重鎮海安宮進行結合藝術創作與文化學習的社區彩繪行動，透過畫筆為廟宇與社區迎來新春平安與祝福。（記者李嘉祥攝）

新春腳步漸近，年節氛圍悄然醞釀。臺南市立人國小校長王全興23日帶領師生前往在地信仰重鎮－海安宮進行結合藝術創作與文化學習的社區彩繪行動，以「媽祖騰龍駕霧，庇佑眾生」為主題，透過孩子純真的畫筆與鮮明色彩描繪媽祖慈悲護佑、祥龍騰躍雲霧的意象，為廟宇與社區迎來新春的平安與祝福。

參與彩繪學生在校長與老師陪伴下分組構思、共同創作，牆面上祥龍穿梭雲霧之間，象徵守護、希望與力量，整體畫面動靜交融，展現信仰文化的精神內涵，也傳遞對眾生安康、風調雨順的美好祝願；學童一筆勾勒信仰，一畫傳遞祝福，在揮灑色彩過程中專注投入、彼此合作，畫作逐漸成形，也讓信仰故事以嶄新的藝術語言再次被看見。

活動過程中吸引不少社區居民駐足欣賞，肯定學童作品溫暖人心，也讓信仰文化以更親近的方式走入日常生活；海安宮主委表示，彩繪不僅美化空間，更讓廟宇充滿童心與生命力，感謝立人國小師生將藝術、教育與在地文化緊密連結，不僅為新春增添喜氣，也讓社區在新的一年裡感受到守護、希望與滿滿的人情溫度，為新的一年注入新氣象。

立人國小校長王全興指出，學校長期致力將在地文化融入課程與學習活動，強調「從生活中學習、在行動中成長」，帶領學生走進海安宮不只是彩繪，更是一場文化走讀與價值教育的實踐，期透過認識信仰與文化，讓孩子能理解先民對自然、社會與生命的敬畏，並在創作中培養美感素養、合作精神與社會關懷。