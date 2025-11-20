立人國小舉辦食農教育交流會 展現食農教育推廣成果

立人國人邀請食農教育夥伴學校，共同舉辦食農教育交流會，製作七道包含臺南地方特色的的美食料理，並且由學生手作菜單，為來賓上菜同時介紹料理的特色。

為推廣食農教育與在地文化，臺南市教育局特別於立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe!」城鄉小食神食農教育交流會」活動，在富信大飯店主廚的指導下交流溪北（山、海線）與溪南（府城核心）的特色小吃，展現「臺南味」(Tainan Vibe)。立人國小校長王全興表示，菜單設計結合臺南特色小吃，以零廚餘、食安為第一考量，兼具容易讓孩子發揮的食農教育。七道美食包含：山之味【官田麻油菱角米糕】、海之鮮【紅燒土魠魚羹】、府之巧【臺南蝦卷】、城之味【關廟鳳梨苦瓜雞】、共創之作【春捲】、共甘之作【修安扁擔豆花】及共同記憶【冰百香果綠】，每一道料理都展現臺南豐富的農產特色與飲食魅力，

廣告 廣告

活動現場並由學生手繪設計菜卡同時介紹菜色內容。

活動並邀請包括官田國小、坔頭港國小、二溪國小等23所食農教育承辦學校齊聚一堂，透過美食饗宴與交流活動，感謝各校團隊在整年度推動食農教育的辛勞與付出。