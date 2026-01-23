立人師生彩繪海安宮外牆

ＰＲＯ級的立人國小美術班學生以不到兩個小時時間，完成十五米的外牆彩繪。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

立人國小校長王全興二十三日率領六年級美術班師生前往五條港文化園區「海安宮」進行彩繪。約十五米的停車場旁圍牆，在師生共同努力下，不到兩小時，便彩繪出「媽祖騰龍駕霧，庇佑眾生」的主題畫作，廟方主委曾志耀及在場的諸執事無不嘖嘖稱奇。

新春腳步漸近，年節氛圍已悄然醞釀，立人國小校長王全興帶領師生前往在地信仰重鎮海安宮，進行一場結合藝術創作與文化學習的社區彩繪行動，透過孩子純真的畫筆與鮮明色彩，描繪媽祖慈悲護佑、祥龍騰躍雲霧的意象，為廟宇與社區迎來新春的平安與祝福。

王全興表示，此次戶外行動彩繪，由老師陪同學生分組構思、共同創作；祥龍穿梭雲霧之間，象徵守護、希望與力量；整體畫面動靜交融，展現信仰文化的精神內涵，也傳遞對眾生安康、風調雨順的新年祝福。

王全興表示，畫在牆上和畫布上的感覺截然不同，先前一天由老師和學生先行打上草稿，昨天上午四十位美術班學生一起動手先在牆上打上一層白色的油漆底漆，隨後以較好的防水水彩，依草稿進行彩繪，美術班學生果然是「行家一出手、就知有沒有」，不到兩小時整牆彩繪完成，速度快到令廟方人員都驚豔不已，尤其是代價只要一份丹丹漢堡的早餐和飲料，加上購漆的幾百塊錢。

王全興表示，帶領學生走進海安宮，不只是彩繪，更是一場文化走讀與價值教育的實踐。透過認識信仰與文化，孩子能理解先民對自然、社會與生命的敬畏，並在創作中培養美感素養、合作精神與社會關懷。

海安宮主委曾志耀對立人國小師生專業級的「表現」表達高度肯定，並說，彩繪不僅美化空間，更讓廟宇充滿童心與生命力。昨天還有很多社區民眾駐足欣賞，民眾皆表示，孩子以純真的角度為媽祖作畫，且作品溫暖人心，也讓信仰文化更貼近日常生活。

宮廟彩繪都邀請名家和大師競演，成為民間工匠的表演舞台，但大師畫作大抵千篇一律，加上風格固定，缺乏差異性。讓國小學童以其獨特的視野進行彩繪，反而令人耳目一新。已有開基玉皇宮表示將邀請美術班同學為其北忠街新建停車場外牆進行戶外彩繪，期待學童發揮其天馬行空的想像力，為玉皇上帝彩繪一堵與眾不同的藝術圍牆。