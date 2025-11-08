立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
〔記者洪瑞琴／台南報導〕雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。
根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例(新增新北市、高雄市各1例)，境外移入病例221例(新增4例)；南市目前累計19例，其中境外16例、本土3例。
南市衛生局提醒，雖然時序進入立冬，但台南氣候仍溫暖濕潤，非常適合病媒蚊活動與繁殖。鄰近縣市本土疫情仍持續出現，民眾絕對不能鬆懈，務必落實防蚊措施與清除積水容器，徹底阻斷登革熱傳播鏈。
依據南市登革熱流行疫情二級指揮中心資料顯示，目前於本土病例活動區設置的誘卵桶監測數據皆呈下降趨勢，社區環境風險略有降低，但仍須持續動員巡查孳清，才能維持低風險狀態、守住防疫成果。
衛生局進一步說明，此波職場群聚疫情截至11月7日止，已完成擴大及接觸者採檢396人(其中及時發現本土第2例與境外第15例)、健康監測893人(皆無不適)；各區公所與社區防疫隊共動員1534人次，調查戶數1萬7446戶，清除1486個積水容器，其中2個陽性容器皆已清除完畢。
衛生局再次呼籲，立冬後早晚氣溫雖低，但蚊蟲反而更容易躲進室內，下週恐受颱風外圍環流影響降雨，提醒民眾雨後務必把握「一週內孳清期」，落實「巡、倒、清、刷」，巡視環境、倒掉積水、清除容器、刷洗水桶邊緣，防止病媒蚊再度孳生，守護自己與家人健康。
