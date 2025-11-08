立冬了蚊子還在！南市衛生局：第3例本土登革熱這時解危 把握1原則防止孳生

台南市衛生局提醒，應落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生機會。圖／台南市衛生局

根據疾管署監測資料，截至昨（7）日全國登革熱本土病例共27例、境外移入病例221例，其中台南市目前累計本土3例、境外16例；台南市衛生局指出，雖然立冬後氣溫逐漸降低，不過近期白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，加上下週可能受颱風外圍環流影響降雨，且第3例本土登革熱疫情尚未解危，應持續監控至24日，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」行動，勿掉以輕心。

根據衛福部疾管署監測資料，截至昨（7）日全國登革熱本土病例共27例，包括新北市、高雄市各新增1例，境外移入新增4例共221例，其中台南市目前累計3例本土病例及境外16例。

廣告 廣告

台南市衛生局指出，雖然已進入立冬，不過近日早晚氣溫明顯降低，加上白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，蚊蟲可趁早晚戶外溫度降低時躲入室內，叮咬民眾；依據台南市登革熱流行疫情二級指揮中心資料顯示，目前於本土病例活動區設置的誘卵桶監測數據呈現下降趨勢，社區環境風險降低，不過仍須持續動員巡查孳清，守住防疫成果。

台南市衛生局提醒，本土登革熱疫情尚未解危，應持續監控至24日，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」行動。示意圖／photoac

台南市衛生局表示，截至11月7日止，此波職場群聚疫情已完成擴大及接觸者採檢396人，其中及時發現本土第2例與境外第15例，另外健康監測893人均無不適；各區公所與社區防疫隊共動員1534人次，調查戶數1萬7446戶，清除1486個積水容器，其中2個陽性容器皆已清除完畢。

面對下週可能受到颱風外圍環流影響降雨，台南市衛生局提醒民眾務必把握「一週內孳清期」原則，落實「巡、倒、清、刷」行動，防止病媒蚊再度孳生；至戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊藥劑，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史，輔助診斷及早通報、採取防治工作。



回到原文

更多鏡報報導

盜賣郵政資產？網售花蓮災區郵筒「最高6000元」 中華郵政回應

「社會怎麼了？」身障者坐優先席遭老翁拍照公審 捷運警喝令刪文

「全球最孤獨大象」離世...享年29歲 園方揭病毒：主要感染豬隻