立冬了 進補不能亂吃 禁忌飲食、養生必吃一次看

今（7日）是24節氣中的立冬，代表冬季正式開始，不少人會依照習俗進補來強強身健體，不過中醫師楊婕妤就提醒，現代立冬時節氣溫往往不降，貿然進補反而會造成上火，應依體質做選擇，像是手腳冰冷者可喝藥燉排骨、偶爾怕冷或怕熱的人則可喝四神湯。中醫師賴俊宏則提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病，應多吃富含維生素A的食物，寒涼性質、刺激性、生冷物都應少碰。

進補前先看體質 手腳冰冷選藥燉排骨

台灣立冬時節未必寒冷，氣溫常遲遲不降，應觀察自身體質來選擇進補方式。中醫師楊婕妤在診所官網列出3大補法：

●溫補：手腳易冰冷、精神不振、大便偏稀軟的人，可選擇十全大補湯、藥燉排骨。

●平補：適合偶爾怕冷或怕熱的人，可選擇溫和的四神湯，穩定腸胃道功能。

●涼補：適合容易長痘、嘴破、口乾舌燥、便秘等體質燥熱者，可選擇九尾草雞湯，開脾健胃、補虛補氣

防「冬病」上身 維生素A超重要

中醫師賴俊宏在診所粉專則指出，立冬時節要小心氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等「冬病」，建議多吃當季的新鮮蔬果，如綠色蔬菜、胡蘿蔔，以及肝臟、奶、蛋、魚油等食物，來補充維生素A。此外，也可多吃熟白蘿蔔，但切忌勿生食，否則可能有反效果。

立冬飲食有禁忌 3大類食物少吃

●寒涼性質食物：賴俊宏指出，水梨、西瓜、番茄、椰子、香瓜、橘子、哈蜜瓜、大白菜等，食用過多會影響身體抵抗力。

●刺激性物品：香煙及各種酒類等。

●生冷之物：冷飲、冰水得減少飲用，防止脾胃運化失調。

餃子、甘蔗、生蔥 古人流行吃法

專研塔羅的小孟老師指出，立冬為秋冬交替之日，因交與餃為諧音，古人會吃餃子來代表節日交替。此外古人也會考慮到喝補氣湯與食物容易上火，因此會吃甘蔗來替代進補，也有倒吃甘蔗的意涵；還有人會吃生蔥散發體汗，讓體內陰氣隨汗液排出，幫助氣血循環。

