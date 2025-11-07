立冬來臨…命理師曝「4生肖」多貴人相助！
生活中心／翁莉婷報導
今（7）日為二十四節氣中的「立冬」，氣溫開始逐漸下降、晝夜溫差變大。許多民眾會在立冬這天遵循古人智慧，延續一些習俗像是喝羊肉爐、薑母鴨補氣血、拜祖先、吃餃子等。此外，命理師邱彥龍點出「4生肖」在這天反而會遇冷越強、好運降臨。
命理專家邱彥龍提到生肖屬「狗、羊、鼠、猴」的人在這段時間會有好運。（示意圖／翻攝自pexels）
今日進入立冬氣溫逐漸轉冷、晝夜溫差大。風水命理專家邱彥龍在臉書發布1則貼文指出有4個生肖「狗、羊、鼠、猴」反而遇冷越強。屬狗的人有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊的人有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠的人有貴人相助且家庭運旺；屬猴的人不論感情或事業都能豐收且容易成為眾人的焦點。
立冬這天不少民眾會吃湯圓、喝薑母鴨補血。（圖／翻攝自維基百科）
專家邱彥龍還加碼分析在這個節氣中（11/7到11/22）十二生肖整體運勢。
Top1：猴
這段時間易成為眾人焦點，容易出名，有貴人相助，正、偏財皆旺。這段時間事業可掌控主導權，若能暗地轉型感情事業都能豐收。
Top2：鼠
這段時間情緒波動較大，喜怒哀樂明顯，不過家庭運旺有貴人相助，也能自帶幸運，不但旺運飽滿且合夥人、夫妻跟客戶給予的幫助也很大，規劃已久的事會有眉目。
Top3：羊
這段時間非常受到歡迎，多找朋友可得到幫助，內心問題也可以得到解答，財運掌握很好有發大財機會，也有轉戰新領域的可能，冒險機會變多且人脈大量拓展。
Top4 ：狗
這段時間擁有無形磁場助力，財運旺、拓展人脈快速，事業擴張也快但說話不要太快，否則易得罪人。這段時間客戶、合夥人跟另一半壓力很大且釐不清方向需要你的指引。
Top5：龍
這段時間第六感超強但內心壓力不小，容易多夢，建議多找人聊天讓思維轉換，會發現有很多人願意幫助你，偏財運很旺。
Top6：豬
這段時間很受歡迎，能快速擁有名聲並受人喜愛，舞台會被打開，但記得話好好說，說得讓人開心可以避掉許多災難、增加好運，多祈福也能讓財運變更好。
Top7：蛇
這段時間對財富第六感很強也有機會賺大錢，但需要長一點時間來慢慢養，不要被周遭急躁朋友意見影響，建議快事慢辦，雖然會有很多風暴或矛盾之事，卻阻礙不了，有辦法做到順風順水。
Top8：兔
這段時間貴人很多，男女生都願意對你伸出援手。財富方面進出很快，只要懂得財富管理一切還可掌控。這段時間容易被迫成長，要多多活用腦袋，事業大財即將到來，注意健康突發問題。
Top9：虎
這段時間想求穩定但卻遇事變來變去，工作需要親力親為，易與客戶、另一半、合夥人起衝突，對方會比較有情緒、講話比較直，千萬不要硬碰硬。單身者桃花運旺；有伴者感情有波動適合療癒修復。
Top10：牛
這段時間財運擴張很快，正偏財運旺，但事業上有許多困難和阻礙，容易導致情緒翻騰，建議一項一項解決，先不要做重大決定，注意言語的爭執或誤會。
Top11：雞
這段時間名、權、利三者皆得並受到歡迎與喜愛，有暗貴人相助，事業能拓展很好，幸運十足要把握旺運，如果太累記得休養，耗能的社交能避免就避免容易遭忌，且家庭方面問題不斷要小心。
Top12：馬
這段時間權力很大在團體中走路有風、名聲響亮，正、偏財運旺，但建議見好就收，懂理財才不會導致財來財去。工作需注意樹大招風、小人捅刀，記得調整策略不要硬槓。
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：今立冬吃薑母鴨補血！命理師點名4生肖好運大爆發：「越冷越旺」
