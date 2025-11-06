立冬儀式感! 臭豆腐店推藥膳豬腳.薑絲麵線

中部中心／邱俊超 苗栗報導

7日週五立冬，進補囉！，苗栗通霄鎮，一間家傳三代的臭豆腐店，也開搶進補商機，推出薑絲麵線以及藥膳豬腳麵線，業者說因為疫情前，就有超前佈署，緊急提前備貨充足，這幾天顧客都能吃到補冬好料！

燒喔！熱呼呼一整鍋，搖一杓進碗裡的，你沒看錯，是肥嫩嫩的豬腳，藥膳鍋底滷得豬腳香噴噴、Q彈彈。記者vs.店家：「喔放兩塊喔，對啊一碗就是兩塊（豬腳）。」





立冬儀式感！ 臭豆腐店推「藥膳豬腳」

家傳三代臭豆腐店推藥膳豬腳搶攻冬季吃補市場

老闆用料很大器，端出藥膳豬腳麵線，立冬吃補正是時候，家傳三代主力賣的是臭豆腐，沒想到天氣變冷後，藥膳豬腳和排骨，開始賣得相當出色。店家黃淑雲：「我們中藥湯是以十全的藥材為基底，根據季節的不同會有所調整，所以喝了不會覺得太燥熱，或者是不夠補，在立冬進補的藥材裡面，會更加強當歸補氣，加一點麻油更滋補。」店家說非洲豬瘟防疫期之前，就有著手充足備料，這陣子顧客都能滿足補冬需要。





家傳三代臭豆腐業者鼓勵學子 多年推段考100分考卷免費換臭豆腐









老闆說從阿嬤開始傳承的臭豆腐店，臭豆腐原本就是店裡的主力，早早就推出段考100分免費換臭豆腐鼓勵學子，店裡還發展出特有的臭豆腐香腸。聲源：店家黃淑雲：「很特殊喔，年輕人喜歡創新，所以這是在外面吃不到的口味。」

客人來點好點滿一整套，臭豆腐加香腸，配上一碗藥膳豬腳，滿足「立冬補冬、補嘴空」，補充元氣，抵禦寒冷。





臭豆腐加香腸配上一碗藥膳豬腳 滿足「立冬補冬、補嘴空」









