立冬別亂補！醫揭多吃「2類食物」滋陰潤肺 大增免疫力

記者鄭玉如／台北報導

立冬到，天氣轉冷！中醫提醒，飲食以「平補滋陰」為主，避免過度進補，多吃大白菜、白蘿蔔、梨、黑木耳等，並注意保暖、運動與睡眠，有助提升免疫力。（示意圖／PIXABAY）

今（7）日是二十四節氣中的立冬，代表冬天開始，天氣逐漸轉冷，飲食更要注意。翰醫堂復興中醫診所指出，立冬飲食注重「平補滋陰」，避免過度進補，可選擇大白菜、白蘿蔔、梨、黑木耳等，另外，生活上應保暖防寒、適度運動、充足睡眠，有助於提升免疫力。

翰醫堂復興中醫診所在臉書粉專表示，立冬飲食建議以「平補滋陰」為主，避免過度進補，滋補方面選擇溫熱性食材進補，可食用如「大白菜、白蘿蔔、黑木耳等」，此外，冬季氣候乾燥，適量食用「梨、百合、銀耳等」潤燥食物，有助於滋陰潤肺。

立冬即冬天來臨，氣溫驟降，平時注意「保暖防寒」，尤其頭部、頸部和足部，有效防止寒氣入侵。再來「適度運動」，適度的運動可促進血液循環，提高免疫力，最後是「充足睡眠」，冬季宜早睡晚起，保持充足睡眠，幫助身體提升自我修復能力與免疫力。

另外，立冬有「補冬」的習俗，民眾會吃薑母鴨、羊肉爐等，增加身體的熱量，或是「水餃」，古人在季節交替時，會取「交子之時」的諧音，因而有了吃餃子習俗，還要「看天氣」，俗話說「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」，古人相信看立冬，可預測冬季的狀況。

