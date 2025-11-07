立冬到！中醫師警告「這些情況進補」恐害長痘、便秘、血壓飆 感冒的人注意

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「立冬宜進補」是古代文化傳承至今的習俗，而立冬是二十四節氣之一，也是冬季中的第一個節氣，象徵著冬季的正式到來，古代人認為歷經了一整年的辛勞，在立冬這天，須透過進補來犒賞自己，補充營養，也讓耗損的體力得到修復。

溫補、平補、涼補 依體質進補最佳

「立冬一日，水冷三分」指的是立冬時節天氣迎來急劇的轉變，氣溫將逐漸下降，然而現代氣候與古代不盡相同，時常有立冬節氣時，氣溫卻仍遲遲不降，此時若貿然進補，則可能會造成上火，例如冒痘、口乾舌燥、便秘、血壓升高等症狀。中醫師楊婕妤分享，中醫將藥膳分為溫補、平補及涼補，先認識自己的體質，再依據體質選擇進補的方式，才不會適得其反。

1、溫補

適合虛寒體質，例如手腳易冰冷、精神不振、大便偏稀軟的人，可選擇十全大補湯、藥燉排骨等。

2、平補

適合偶爾怕冷或怕熱的人，不宜攝取過冷或過熱的食材，可選擇溫和的四神湯，穩定腸胃道功能。

3、涼補

適合燥熱體質，例如容易長痘、嘴破、口乾舌燥、便秘的人，可選擇九尾草雞湯。九尾草又稱為狗尾草，具有開脾健胃、補虛補氣等功效。

如果有感冒症狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，建議避免進補，以免造成身體更加不適。患有慢性疾病患者，例如高血壓、糖尿病、高血脂等，須更加小心，如病情處於不穩定狀態，則不應進補，可詢問醫師的專業建議。

不小心補過頭 2穴位來幫忙

進補過頭可能造成腸胃不舒服，例如脹氣、腹痛、腹瀉、便秘等症狀，可透過穴位按摩來自我緩解。

1、內關穴

位在手臂內側，腕橫紋上三指寬處，可緩解胸悶、噁心、腹脹。

2、中脘穴

位在肚臍正上方四寸處，可緩解消化不良、打嗝。

除了適當進補外，立冬過後也應更加注意保暖，飲食忌吃生冷食物，避免讓寒氣累積在體內，造成免疫力下降，進而導致感冒、筋骨痠痛、腸胃不適等症狀反覆發作。

