立冬又逢豬解禁 洪榮章大推「藥燉排骨」拚選情

洪榮章在個人粉絲專頁介紹彰化的藥膳排骨。 圖：取自洪榮章粉絲專頁

[Newtalk新聞] 擔任過彰化縣政府副縣長、肉品市場董事長，目前為工策會總幹事的洪榮章，日前宣布爭取國民黨彰化縣長提名，今年立冬（11月7日）又逢歷經非洲豬瘟的解禁日，洪榮章在個人粉絲專頁上發布「立冬進補」的影片，隨即在粉絲間引起熱烈討論。

洪榮章強調，傳統社會有「立冬補冬，補嘴空」的俗諺，標誌著冬天正式來臨，也是調養身體、為整個冬季打底的最佳時機。他特別介紹了彰化在地經典的藥燉排骨，強調這道湯品，集結了多種溫補材，搭配慢燉的排骨精華，不僅香氣逼人，更有助於暖身驅寒、滋補強身。提醒民眾一年一度的「補冬」大計正式展開。更以一道彰化肉品市場專屬開發的台灣傳統經典進補美食「藥燉排骨」，分享在立冬這天，透過食補暖身、抵抗寒冬的傳統習俗。

這則影片發布後，在洪榮章的粉絲專頁上，迅速累積了大量按讚與留言，許多網友紛紛回饋表示：「彰化需要會賣好東西的縣長」、「今年立冬就決定吃藥燉排骨了」、「感謝洪總分享」、「哪裡能買啊！」。

洪榮章表示，影片流量不是重點，是希望透過這則影片，讓更多人了解彰化有很多非常棒的產品，讓我們即將進入寒冷的冬日裡，不僅能補足元氣，也同時感受傳統習俗帶來的溫暖與幸福感。

