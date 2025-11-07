立冬吃薑母鴨進補！他不解「為何很多人不吃鴨肉？」內行人揭原因

今（7日）迎來立冬，不少人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，有網友分享，看過很多人吃薑母鴨，卻只喝湯、吃配料，反倒對身為主角的鴨肉不感興趣，對此原PO坦言十分不解原因，意外釣出一票內行人解答。

延伸閱讀》 立冬11/7吃什麼？立冬進補怎麼補？「立冬暖，冬天會很冷」是真的嗎？

不少民眾喜歡在立冬吃薑母鴨、羊肉爐進補。（示意圖／Getty Images）

不少民眾喜歡在立冬吃薑母鴨、羊肉爐進補，有網友在論壇Threads發文，表示自己看過很多人吃薑母鴨，卻只喝湯、吃配料，反倒對身為主角的鴨肉不感興趣，對此原PO坦言十分不解原因，忍不住好奇其他網友的看法。

廣告 廣告

有網友笑稱「薑母鴨的重點不是麵線嗎？」、「湯才是精華」、「薑母鴨不是只吃鴨肉丸嗎？」、「覺得鴨肉丸子比鴨肉好吃」、「薑母鴨是高麗菜啊」、「最愛吃泡得爛爛的高麗菜」。

也有老饕解釋「看店家功夫了，有些店確實熬煮的時間不夠，鴨肉偏乾柴，夠軟嫩的話還是很受歡迎」、「鴨肉都要放到最後吃，不然咬不動啊。所以就狂嗑高麗菜，吃凍豆腐」、「燉不到位就會又硬又難吃…」、「應該不是不吃，因為一開始太硬了，要煮給它爛，但等的時候已經吃一堆蔬菜、凍豆腐、麵線之類的，已經飽了哈哈哈」、「不是我不吃肉，而是ㄧ鍋薑母鴨真的沒幾塊肉」、「燉不夠久，肉會很硬」、「吃菜和配料，最後鴨肉連湯一起打包回家，讓熱湯泡著鴨肉直到隔餐再吃就很軟爛」。

營養師余朱青提醒 ，薑母鴨可以暖心、暖胃，還有滋補強身的效果，但一餐薑母鴨熱量可能就超過1000大卡，且鈉含量高達2700毫克，建議民眾一個月最多吃1～2次，避免水腫或橫向發展；此外，可以多選擇蔬菜類或原型食物來代替火鍋料等加工食材，像是青菜、菇類、雞蛋或海鮮，低熱量又更營養：

鴨肉：去油去皮，健康加分。

湯：上桌先喝湯增加飽足感，也避免越煮越鹹，吃進過多鈉含量。

麻油麵線：麻油應適量添加，搭配地瓜、芋頭、南瓜、玉米當作主食，可以補充更多膳食纖維。

撰稿：吳怡萱