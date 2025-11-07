立冬土雞節 張麗善推廣雲林良品月

「立冬補冬」，在地農產品牌首選「雲林良品」與連鎖超市龍頭「全聯福利中心」再度攜手合作，日昨在全聯福利中心南港旗艦店辦理「立冬土雞節X雲林良品月推廣記者會」，由雲林縣長張麗善、全聯副總經理林子文、全聯行銷部協理劉鴻徵及知名主廚-吳秉承師傅聯手上菜，使用主打產品土公雞骨腿切塊及台灣桂丁土雞切塊，現場烹煮「花雕雙菇燒雞」、「黑蒜元氣雞湯」等適合冬令進補的家常好料，展現雲林土雞的鮮嫩美味。

雲林縣長張麗善表示，深耕在地農產品牌的「雲林良品」，透過嚴謹的審查制度為消費者把關，目前已通過認證四百五十七家廠商及一千一百九十二項商品，多元豐饒與品質優異的農特產品，打造出「雲林良品必屬精品」的品牌形象，已成功獲得各大知名通路品牌的信賴。

張麗善縣長指出，雲林縣是台灣的糧倉，亦是畜牧大縣，養殖禽畜佔全台第一，除率先禁止廚餘飼養禽畜，更透過地方自治條例鼓勵業者推動友善畜牧，落實環境永續與友善飼養。此次與全聯共同推出「立冬土雞節X雲林良品月」，主打雲林知名畜禽產：元進莊企業股份有限公司的土公雞、烏骨雞，與凱馨實業股份有限公司的桂丁雞及相關加工品，透過名廚吳秉承以雲林鮮雞示範進補菜色，讓廣大消費者來全聯採買，回家就能輕鬆料理「吃土雞、補元氣」，期望透過全聯讓更多家庭、民眾能夠安心享受「雲林良品」在地新鮮食材。