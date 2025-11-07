立冬寒風起 人安開放「及時取暖站」

▲台南站立冬日，提前發送禦寒外套，供寒士過冬。

【記者 劉秋菊／台南 報導】立冬寒意襲人，街頭無家者蜷縮在風裡，顯得格外孤單。為讓弱勢族群感受社會的關懷與溫暖，人安基金會台南平安站於11月7日啟動「及時取暖站」送暖行動，攜手又新康復之家共同出發，準備外套、手套、暖暖包等禦寒物資，募集米其林必比登美食「一味品」台南碗粿熱食，化身為流動取暖服務車，讓立冬這一天，成為街頭的第一道暖流。

▲台南站流動取暖服務車，成為立冬這天的第一道暖流。

服務車沿途前往東豐地下道、火車站、街友中心及又新康復之家等地點，親手將熱食與物資送至街友與寒士手中。許多長期露宿者在冷風中，接過碗粿與外套，緊握著那份久違的溫度，臉上露出感動的笑容。這份溫暖不止於今日，也延續在日常的陪伴之中，台南平安站除長期提供防飢熱食與臨時安置外，也協助單親媽媽透過烤雞蛋糕攤位維持生計，讓弱勢者有機會靠雙手改變生活，重拾穩定的力量。

▲ 台南站募集米其林必比登美食「一味品」台南碗粿，充實流動車服務。

隨著歲末將近，人安基金會持續推動「寒士吃飽30」尾牙送暖行動，至今已陪伴弱勢走過36個年頭。今年延續「送禮到家」服務，每份愛心年禮800元、應急紅包600元，邀請社會大眾一同響應，讓街友、清寒長者與單親家庭等，在寒冬裡也能感受祝福與團圓的喜悅。愛心專線：（06）236-3811，劃撥帳號：31594945（戶名：人安基金會，備註：尾牙），線上捐款網址：https://reurl.cc/7VzM1Q（照片記者劉秋菊翻攝）