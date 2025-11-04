立冬將至！專家曝「7傳統習俗」 吃生蔥可助氣血循環

生活中心／張尚辰報導

古人認為立冬寒氣重，身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。（圖／資料照）

「立冬」是二十四節氣之一，也代表著冬季自此開始，今年時間落在本週五（11月7日），立冬也有許多傳統習俗，其中「拜祖先、吃湯圓」代表著闔家團圓、「吃餃子」則代表立冬為秋冬交替的節日。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專發文，列出7個立冬的傳統習俗，希望民眾可以健康、快樂的過冬。

1.立冬一般俗稱要補冬

古人認為立冬寒氣重，身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。

2.立冬拜祖先

立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。

3.吃餃子

古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用餃替吃餃子就代表節日交替。

6.吃甘蔗

古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。

另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。

7.立冬吃生蔥

立冬吃生蔥，古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。

