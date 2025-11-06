立冬後大翻身！4生肖財運猛升 加薪機會找上門
隨著立冬節氣到來，運勢也隨之轉換，《搜狐網》分享，本月有4生肖的運勢特別強勁，可望迎來事業突破、財運小驚喜及貴人相助！
生肖虎
本月運勢相當亮眼，由於與月令氣場相合，印星助身，猶如隨身帶了「貴人磁鐵」，在工作上，這種貴人運非常實際，可能是久未推動的合作項目，進度大躍進，也可能是部門前輩主動傳授經驗，讓你們少走許多彎路，也容易有機會遇到暖心小確幸，無論是朋友主動排憂解難，或是家人突然給予支持，都能讓心情更加順遂。
生肖兔
本月最大的好處是「心不慌」，過去可能總覺得事情一團混亂，立冬後將突然找到節奏，能夠理清工作優先級，做事又快又好，財運方面，可能有小驚喜，例如收到一筆意料之外的補貼，或將閒置物品變現，賺得零花錢，九紫吉星飛臨，容易與家人朋友相處融洽，貴人幫身利於才華展現。
生肖羊
本月運勢是「雙重加持」，貴人緣上升，財星更旺，再加上傳統主財運的八白吉星落在坤宮，使得你們本月不缺賺錢機會和工作上的認可，你們的踏實將被領導看重，有望迎來加薪、獎金或額外提成，若自行創業或經營小生意，客流量和訂單量會比以往更多，尤其從事餐飲、零售業者，儘管週末可能忙碌，但必定能讓荷包鼓起來。
生肖龍
你們天生具備敢闖敢試的突破精神，立冬後進入丁亥月，財星被催旺，本月特別容易遇到「新機會」，關鍵在於是否敢於抓住，工作上的機會可能突如其來，或許是朋友推薦了更合適的職位，或是領導交付具挑戰性但能出彩的任務，只要沉下心完成，就能讓周遭人看到能力，生活上也有眼界升級的契機，可能結識能帶來啟發的新朋友，打開新的思路。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
