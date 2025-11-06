立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看

▲立冬時大多數人會透過麻油雞、十全大補湯等補冬，中醫師也建議日常飲食少碰寒涼性食物。（示意圖／記者葉盛耀攝）

[NOWnews今日新聞] 二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽的人則要留意少吃酸、辣、鹹等較重口味食物。

賴俊宏提到，台灣的立冬時節未必寒冷，但也因剛邁入冬季，天氣仍不穩定，因此要留意引發氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等疾病的可能。

賴俊宏指出，台灣人的習俗是在立冬日要進補，大多是選擇麻油雞、羊肉爐、四物湯、八珍湯、十全大補湯等，故有「補冬補嘴空」的說法。

賴俊宏建議，在日常飲食可多吃些當季的新鮮蔬果，如綠色蔬菜、胡蘿蔔或是肝臟、奶、蛋、魚油等食物來補充維生素A。另外，可選擇補氣潤肺、止咳平喘的食材，如核桃、白果、百合、肉桂等。

白蘿蔔生吃時性涼味甘辛，熟食時則性平味甘，也可幫助化痰、治喘、利尿、止渴等。賴俊宏說，有咳嗽或氣喘患者可多吃，但須「熟食」。

禁忌食物上，賴俊宏提醒，寒涼性質食物，包括水梨、西瓜、番茄、椰子、香瓜、大白菜等皆屬於寒涼性質，吃過多可能會影響身體抵抗力，咳嗽或過敏氣喘者須避免。

另外，刺激性物，如菸酒，或是冷飲、冰水等生冷物，也要減少食用。咳嗽患者需另外注意：飲食應以清淡為主，少食用鹹、酸、辣等味道較重食物。因為刺激性的食物會加重咳嗽，同時冷飲、冷食也都應少吃。

