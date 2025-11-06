立冬想吃鍋！超商端迷你自選火鍋 還有豬肉、金針菇、蟹肉棒毛毯？
記者李鴻典／台北報導
立冬冒煙商機滾燙！7-ELEVEN除24小時販售微波即食的多款溫補系湯品外，去年逾千間門市整合外送服務開設「饗喫鍋」火鍋專區，以全天候自煮即食、一人可開鍋為訴求，今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」，實現單人吃鍋自由。
「饗喫鍋」主要客層為25歲至40歲的年輕客層，而年輕世代注重個性表達，在購買鍋物商品時「個人化」、「便利性」為首要考量，7-ELEVEN於2024年規劃「饗喫鍋火鍋專區」，觀察到火鍋市場近年自助夾菜、自選食材、搭配湯底的客製化鍋物已是一種生活型態。「饗喫鍋火鍋專區」共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，依商圈靈活調整專區規模，可依據喜好自由選配，預計今年冬季將於超過4,000間門市販售，即日起至11月10日「饗喫鍋」指定鍋底任選2件79折、4件75折。
且12月10日起饗喫鍋專區指定商品滿599元可以89元加購造型逼真彷彿真實食材的「火鍋食材造型毛毯」。
7-ELEVEN也擴大引進「個人化即食微波鍋物」，價位落在200元上下，微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等，冬季高人氣冷藏個人鍋物「太和殿麻辣鍋」則於11月12日起開賣；冷凍鍋物首次與入選Netflix原創紀錄片《世界小吃》「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出冷凍微波即食個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」，另結合冷凍暢銷鍋物「Homeal x石二鍋 爆香石頭鍋」共同推薦，簡單加熱就開吃！7-ELEVEN也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底，即日起至2026年1月6日祭出任選兩件299元優惠。
吃完熱食，來點沁爽冰品飲料，享受冰火五重天的快感！7-ELEVEN於名鍋盛典活動期間推出指定冷藏或冷凍鍋物/湯品任兩件92折、三件88折外再加贈指定冰品系列77折折價券，思樂冰(大杯)、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、哈根達斯等指定品項冰品皆可享有優惠，思樂冰11月12日至2026年1月13日止，購買可口可樂®、芬達®橘子口味任2杯，登錄發票還有機會抽 iPhone 17 Pro Max。
OKmart今年全面升級暖冬鮮食陣容，推出「重量級 XL 鍋物」，以更大份量、更講究用料與更濃郁湯底搶攻溫度商機，預期將帶動鮮食品類營收成長兩至三成。本次主打兩款人氣新品：川味麻辣燙、經典石頭鍋。除鍋物外，「麻辣風味泡麵」也成為暖胃熱品的冬季人氣選項，OKmart今年集結多款麻辣系泡麵優惠，包括「素飄香麻辣燙風味麵」、「隨緣麻辣燙湯麵」等熱銷品項，推出2件69元、限時3天第2件10元等超值活動，暖胃也暖荷包。
也推出多款「火鍋神隊友」小食材組合：科學麵、統一脆麵、王子麵等點心麵，第2件76折或5件40元即可入手，一包打造在家吃鍋的最佳口感配料。OKmart同步於 OKLINE推出火鍋料超值優惠，即日起至11月12日，開賣人氣火鍋料品牌「桂冠系列」，包含桂冠燕餃92g、桂冠蝦餃100g，團購價每包52元。
普發萬元即將入袋，全家推出限量「好神(省)卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2,000元，內含2,000元禮物卡（無使用期限）並加贈210元紅利金（使用期限至2025年12月31日止），兼具開運趣味與超值回饋。
全家APP於11月12日至11月25日推出活動，只要「進入APP>熱門消息>全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價1,000元，內容包含1,000元禮物卡（無使用期限）及回饋紅利金100元（使用期限至2025年12月31日止），每日每會員限買3張。購買「全民普發好運刮刮樂」者皆可自動獲得一次「抽獎趣」抽獎資格，無須額外投注，即有機會抽中Fami錢包購物金1萬元（共10名）。
自11月17日至12月31日，於全台全家店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋或bb.q人氣商品等多項限定優惠。優惠券使用期限至2026年1月7日，持券享擇一商品優惠乙組，限實體店舖結帳，每次結帳限使用乙張。
咖啡控看這裡！美廉社雙11推出APP限定活動，最受上班族喜愛的「中杯經典美式」11月11日上午11:11準時開賣，只要11元就能入手，限量1,111杯、售完為止！只要下載APP、動動手指、線上購買，就能用超香價格享受巷口咖啡。每位會員限購3組，售完為止，兌換期限至2025/12/2，自備飲料杯再享省5元優惠。
金車柏克金今年再度推出全新力作「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」。新品包裝延續金釀系列「結合在地特色」的核心理念，設計靈感源自台灣特有種帝雉，搭配清新綠色與明亮黃色的視覺色彩，象徵帝雉出現在晨曦映照青山的自然意境，呼應產品清爽、乾淨的口感。
專為台灣消費者打造，以輕盈酒體、低酒精度與細緻果香為特色，帶來輕盈卻不失層次的精釀新體驗，成為社交場合的最佳選擇。新品每罐330ml，酒精濃度5%，建議售價58元，即日起於各大通路陸續販售，上市期間享新品嚐鮮價（優惠訊息以各大通路為準）。
時序邁入冬天，也是犬貓換毛季，毛孩容易因季節、濕度變化，出現皮膚敏感或腸胃不適，需要特別留意！倍力寵物健康食品「頂級羊奶粉」全面升級，添加對心臟與視力至關重要的牛磺酸，更推出寵物玩具「啾啾球盲盒」新品，6款原創角色隨機登場，包括正直「柴務長」、熱情「兔美莓」、慵懶「胖達熊」等。
適逢「雙11周年祭」，倍力針對眾多熱銷商品祭出超值方案，除全站滿額免運、贈啾啾球盲盒外，還有狗狗鮮食餐包或原肉凍乾零食多入搭配啾啾球組合，最低下殺959元；Animate無穀貓糧搭配12入海島貓罐1339元；鱉蛋爆毛養膚粉和85%美肌魚油的「全方位爆毛美膚組」則限定72折。
另，安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡MOS BURGER）長期致力於推廣在地食材，也與多所大專院校合作提供多元實習機會。為協助學子順利接軌職場，摩斯漢堡6日參與國立臺中教育大學「國際企業學系產學合作實習啟航典禮」，由摩斯漢堡代表偕同郭伯臣校長出席，揭開此次深度合作序幕。郭伯臣校長最喜愛摩斯漢堡的鱈魚堡餐點，本次活動以此堡命名為「博鱈堡」分享給現場學子，並與校長一同勉勵同學博學向上。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
煥新秋冬穿衣靈感！UNIQLO＋KAWS推KAWS WINTER系列 這天起全台開賣
普發萬元攻略！蝦皮加碼送6000元 Yahoo購物萬元Top10熱銷榜曝
鈔能力覺醒！普發一萬X雙11：iPhone 17直降破千、S25+省破萬
財不露白！立冬後這五個生肖「悶聲發大財」
其他人也在看
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？一表看15家銀行最高加碼11萬
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
雙11環保杯/保溫瓶推薦： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！入冬喝熱飲快入手
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙11購物節優惠，小編為你找到了買1送1的熱銷款、韓星最愛的人氣款、高顏值的實用款...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前
威力彩頭獎2億！3星座橫財不斷 像「行走的聚寶盆」
威力彩明（6日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月有「3星座」被財神爺點名，橫財不斷，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
立冬注意保暖！!雙11爆殺優惠曝光 SNOW PEAK、Columbia羽絨外套、發熱被1111元起｜揪愛Mei推薦
今年立冬爲11/7星期五，表示冬季自此開始，你的「過冬裝備」準備好了沒？根據中央氣象署預報，入冬後東北季風來襲，早晚溫差恐明顯變大，還在穿薄外套冷到皮皮挫，揪愛Mei提醒大家「千萬別等冷到受不了才準備保暖用品，現在就是囤貨黃金期」！本週正好遇上年度最強檔「雙11購物節」，各大電商平台紛紛端出保暖配件、秋冬服飾的「殺紅眼」優惠，像是人氣品牌推出輕量羽絨外套下殺、風衣外套 1.2 折起、法蘭絨毛毯買一送一、限時免運等優惠，一次補齊整套「保暖小心機」，無論是通勤、約會或在家追劇，都能保暖又有型。Yahoo精選購 ・ 1 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 10 小時前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 21 小時前
一到日本就什麼都想買？專業導遊告訴你在日本買這5項物品才對啦！
許多台灣人到日本觀光的時候，會特地將百貨公司、Outlet、家電量販店，甚至藥妝店當作一個景點特意前往，就是想要趁著身在日本的時候親自將日本商品親自帶回國，不過現在許多人到日本旅遊時會因為價錢因素而選擇搭乘廉價航空，往往行李重量與大小都有非常嚴格限制，若是買到超重又會被罰大筆金額得不償失。這次由常帶團遊日本的導遊來介紹一下幾項深受台灣人歡迎、一次買很多也沒問題的日本商品種類，如果害怕亂亂買會不小心超重帶不回來的話，瞄準這幾類東西就對了！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
雙11囤貨必買！魚油、膠原蛋白、青春露狂降免組團最高40%回饋 團媽一次囤好貨、點數爽爽賺｜揪愛Mei推薦
雙11購物節進入最高潮！Yahoo購物中心今年「11.11買買節」正檔祭出超狂優惠，被網友封為「最強回饋王」，11/7～11/11活動期間天天都有驚喜，包含「每日抽11111點OPENPOINT」、全站消費免組團最高回饋40%購物金，以及每日早上10:00準時開搶的爆品限時特賣，讓人忍不住手滑不停，揪愛Mei還發現今年雙11超適合囤貨，像魚油、膠原蛋白、青春露通通有感降價，買越多賺越多、回饋直接入帳，讓人買到手軟、荷包卻越買越滿！Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發一萬選ATM可領6000元大禮包！中信銀還推超商獨家禮、OPENPOINT 50點
行政院普發一萬開跑，線上登記第二天，但ATM領似乎禮更大！中信金（2891）旗下中國信託商業銀行今（6）日宣布推出ATM領取普發現金，可享超過新台幣「6000元優惠大禮包」、「LINE官方帳號首次綁定優惠」及「超商獨家買2送2合作活動」等三大好康方案，不僅內含餐飲品牌優惠券組合、OPENPOINT 50點回饋，更有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
普發一萬引爆消費熱潮 SOGO周年慶拚首日13.2億元業績
遠東SOGO台北三店周年慶今（6）日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年百貨零售業有望迎來第四季的強勁成長，主要動能來自政府普發一萬元現金政策。她指出，雖然截至8月底整體零售銷售與去年相比仍屬持平，但預期消費者將把資金留在年末，推升年底一波「消費大爆發」。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠
普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！景點+ ・ 1 天前
全支付慘爆「盜刷潮」官方急發4點聲明！他被連刷20筆「一夜損失8萬」
行動支付平台「全支付」近日頻傳遭盜刷事件，甚至有用戶在在外送平台Foodpanda遭連刷20筆，損失逾8萬元；對此，全支付母公司全聯緊急發布4點聲明，提醒民眾詐騙手法日新月異，務必提高警覺，若發現異常交易應聯繫銀行及全支付客服。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【一文看懂】普發一萬登記！全台18家銀行超狂加碼 抽iPhone、最高11萬
普發現金1萬開跑！今（5）日上午8時起至11月9日為期5天開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記，18家銀行推出加碼優惠，包括抽iPhone 17、現金、點數回饋，《三立新聞網》帶您一次了解。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發萬元上路》麥當勞「買一送一」開跑！2份餐點百元有找 還送車牌造型得來速卡
隨著全民普發現金即將上路，麥當勞宣布今（5）日起推出「歲末雙享祭」優惠活動，從早餐到宵夜時段，集結4大主題優惠，包含「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」，以及「7大飲品買一送一」，讓消費者的萬元現金加倍發揮。四大優惠怎麼選？「歲末雙享祭」活動自11月5日起至12月9日止，顧客可於餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及麥當勞App手機點餐......風傳媒 ・ 1 天前
雙11鞋款購物指南：TOP8必收鞋櫃清單，瑪莉珍鞋兩千有找、樂福鞋優惠45折起！|揪愛Mei推好物
迎接冬天，衣櫃該換季、鞋櫃當然也要跟上時尚節奏，趁著年度大擋雙11的超級折扣，「揪愛Mei」整理了一秒變靚的勸敗級鞋款TOP8，無論是氣質文青系、潮流運動系，還是低調極簡系，都能踩出自己的風格，搭配優惠正划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
今彩539頭獎1注獨得8百萬！ 獎落這縣市
台彩今（5）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注、貳獎166注；今彩539頭獎獎金800萬元，從台南市的「上福商行」開出。中獎彩券行。圖／翻攝自台彩官台視新聞網 ・ 22 小時前
普發1萬》今登記開跑 飯店「現金放大」優惠一次看
普發一萬元現金今（5日）起開放登記，不少旅宿業者相繼推出優惠，祭出「現金放大術」誘客，其中台北凱達推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，《中時新聞網》整理各家飯店推出的優惠活動，讓讀者搶便宜。中時新聞網 ・ 1 天前
5大速食雙11優惠！漢堡、雞塊買1送1 大比薩只要199元
雙11速食優惠看這篇！麥當勞7大飲品買1送1，麥脆鷄腿2件只要99元；拿坡里大披薩或六塊炸雞特價199元；漢堡王西部小華堡、地瓜薯買1送1；肯德基脆薯、鱈魚圈圈、玉米濃湯、冰心蛋撻風味冰淇淋與雞塊買1送1；必勝客雞軟骨、玉米濃湯買1送1，外帶大比薩只要199元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
Acer 品牌日限時4折起！筆電 / 桌機 / 螢幕限時最高回饋 55%＋抽 iPhone 17、首爾雙人遊！
在這個講求「快、穩、省」的時代，一台好的筆電、桌機或螢幕，早已不只是工作的工具，更像是你的第二個大腦。從靈活應變的輕薄筆電，到火力全開的旗艦電競桌機，今年雙11品牌日Acer推出最強陣容── Aspire 系列專為日常與辦公打造，效能穩定、續航力出色；而 N50 電競桌機 更是玩家間熱議的神機，搭載 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Solo 獨立顯卡，上蓋支援 無線充電，從剪片創作到多工遊戲，全面實現「快、狠、準」的行動力。Yahoo好好買 ・ 1 天前