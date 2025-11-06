立冬想吃鍋！超商端迷你自選火鍋 還有豬肉、金針菇、蟹肉棒毛毯？

記者李鴻典／台北報導

立冬冒煙商機滾燙！7-ELEVEN除24小時販售微波即食的多款溫補系湯品外，去年逾千間門市整合外送服務開設「饗喫鍋」火鍋專區，以全天候自煮即食、一人可開鍋為訴求，今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」，實現單人吃鍋自由。

7-ELEVEN今年特別變革生鮮專區結構，以對應「一個人也想好好吃鍋」的i人趨勢，開發各式小份量火鍋料、肉品、海鮮、蔬菜，方便「隨時加料、自由選配」。（圖／品牌業者提供）

「饗喫鍋」主要客層為25歲至40歲的年輕客層，而年輕世代注重個性表達，在購買鍋物商品時「個人化」、「便利性」為首要考量，7-ELEVEN於2024年規劃「饗喫鍋火鍋專區」，觀察到火鍋市場近年自助夾菜、自選食材、搭配湯底的客製化鍋物已是一種生活型態。「饗喫鍋火鍋專區」共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，依商圈靈活調整專區規模，可依據喜好自由選配，預計今年冬季將於超過4,000間門市販售，即日起至11月10日「饗喫鍋」指定鍋底任選2件79折、4件75折。

饗喫鍋火鍋專區共有近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，依商圈靈活調整專區規模。（圖／品牌業者提供）

且12月10日起饗喫鍋專區指定商品滿599元可以89元加購造型逼真彷彿真實食材的「火鍋食材造型毛毯」。

12月10日起饗喫鍋專區指定商品滿599元可以89元加購造型逼真彷彿真實食材的「火鍋食材造型毛毯」。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN也擴大引進「個人化即食微波鍋物」，價位落在200元上下，微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等，冬季高人氣冷藏個人鍋物「太和殿麻辣鍋」則於11月12日起開賣；冷凍鍋物首次與入選Netflix原創紀錄片《世界小吃》「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出冷凍微波即食個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」，另結合冷凍暢銷鍋物「Homeal x石二鍋 爆香石頭鍋」共同推薦，簡單加熱就開吃！7-ELEVEN也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底，即日起至2026年1月6日祭出任選兩件299元優惠。

7-ELEVEN今年擴大引進「個人化即食微波鍋物」。（圖／品牌業者提供）

吃完熱食，來點沁爽冰品飲料，享受冰火五重天的快感！7-ELEVEN於名鍋盛典活動期間推出指定冷藏或冷凍鍋物/湯品任兩件92折、三件88折外再加贈指定冰品系列77折折價券，思樂冰(大杯)、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、哈根達斯等指定品項冰品皆可享有優惠，思樂冰11月12日至2026年1月13日止，購買可口可樂®、芬達®橘子口味任2杯，登錄發票還有機會抽 iPhone 17 Pro Max。

7-ELEVEN於名鍋盛典活動期間推出指定冷藏或冷凍鍋物湯品任兩件92折、三件88折外再加贈指定冰品系列77折折價券，思樂冰(大杯)、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、哈根達斯等指定品項冰品皆可享有優惠。（圖／品牌業者提供）

OKmart今年全面升級暖冬鮮食陣容，推出「重量級 XL 鍋物」，以更大份量、更講究用料與更濃郁湯底搶攻溫度商機，預期將帶動鮮食品類營收成長兩至三成。本次主打兩款人氣新品：川味麻辣燙、經典石頭鍋。除鍋物外，「麻辣風味泡麵」也成為暖胃熱品的冬季人氣選項，OKmart今年集結多款麻辣系泡麵優惠，包括「素飄香麻辣燙風味麵」、「隨緣麻辣燙湯麵」等熱銷品項，推出2件69元、限時3天第2件10元等超值活動，暖胃也暖荷包。

今晚吃鍋不用等位置。OKmart川味麻辣燙、經典石頭鍋準時開吃。（圖／品牌業者提供）

也推出多款「火鍋神隊友」小食材組合：科學麵、統一脆麵、王子麵等點心麵，第2件76折或5件40元即可入手，一包打造在家吃鍋的最佳口感配料。OKmart同步於 OKLINE推出火鍋料超值優惠，即日起至11月12日，開賣人氣火鍋料品牌「桂冠系列」，包含桂冠燕餃92g、桂冠蝦餃100g，團購價每包52元。

普發萬元即將入袋，全家推出限量「好神(省)卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2,000元，內含2,000元禮物卡（無使用期限）並加贈210元紅利金（使用期限至2025年12月31日止），兼具開運趣味與超值回饋。

全家推出「普發三重奏」活動。（圖／品牌業者提供）

全家APP於11月12日至11月25日推出活動，只要「進入APP>熱門消息>全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價1,000元，內容包含1,000元禮物卡（無使用期限）及回饋紅利金100元（使用期限至2025年12月31日止），每日每會員限買3張。購買「全民普發好運刮刮樂」者皆可自動獲得一次「抽獎趣」抽獎資格，無須額外投注，即有機會抽中Fami錢包購物金1萬元（共10名）。

全家自11月17日至12月31日推出ATM領現加碼「全民+1 政府相挺」活動。（圖／品牌業者提供）

自11月17日至12月31日，於全台全家店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋或bb.q人氣商品等多項限定優惠。優惠券使用期限至2026年1月7日，持券享擇一商品優惠乙組，限實體店舖結帳，每次結帳限使用乙張。

咖啡控看這裡！美廉社雙11推出APP限定活動，最受上班族喜愛的「中杯經典美式」11月11日上午11:11準時開賣，只要11元就能入手，限量1,111杯、售完為止！只要下載APP、動動手指、線上購買，就能用超香價格享受巷口咖啡。每位會員限購3組，售完為止，兌換期限至2025/12/2，自備飲料杯再享省5元優惠。

美廉社雙11推出APP咖啡限定活動。（圖／品牌業者提供）

金車柏克金今年再度推出全新力作「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」。新品包裝延續金釀系列「結合在地特色」的核心理念，設計靈感源自台灣特有種帝雉，搭配清新綠色與明亮黃色的視覺色彩，象徵帝雉出現在晨曦映照青山的自然意境，呼應產品清爽、乾淨的口感。

金車柏克金推出全新風味「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」。（圖／品牌業者提供）

專為台灣消費者打造，以輕盈酒體、低酒精度與細緻果香為特色，帶來輕盈卻不失層次的精釀新體驗，成為社交場合的最佳選擇。新品每罐330ml，酒精濃度5%，建議售價58元，即日起於各大通路陸續販售，上市期間享新品嚐鮮價（優惠訊息以各大通路為準）。

SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒酒液呈淡金色澤，泡沫細膩綿密。（圖／品牌業者提供）

時序邁入冬天，也是犬貓換毛季，毛孩容易因季節、濕度變化，出現皮膚敏感或腸胃不適，需要特別留意！倍力寵物健康食品「頂級羊奶粉」全面升級，添加對心臟與視力至關重要的牛磺酸，更推出寵物玩具「啾啾球盲盒」新品，6款原創角色隨機登場，包括正直「柴務長」、熱情「兔美莓」、慵懶「胖達熊」等。

倍力頂級羊奶粉。（圖／品牌業者提供）

適逢「雙11周年祭」，倍力針對眾多熱銷商品祭出超值方案，除全站滿額免運、贈啾啾球盲盒外，還有狗狗鮮食餐包或原肉凍乾零食多入搭配啾啾球組合，最低下殺959元；Animate無穀貓糧搭配12入海島貓罐1339元；鱉蛋爆毛養膚粉和85%美肌魚油的「全方位爆毛美膚組」則限定72折。

倍力寵物「啾啾球盲盒」，外觀採親膚絨毛設計，內藏發聲球。（圖／品牌業者提供）

另，安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡MOS BURGER）長期致力於推廣在地食材，也與多所大專院校合作提供多元實習機會。為協助學子順利接軌職場，摩斯漢堡6日參與國立臺中教育大學「國際企業學系產學合作實習啟航典禮」，由摩斯漢堡代表偕同郭伯臣校長出席，揭開此次深度合作序幕。郭伯臣校長最喜愛摩斯漢堡的鱈魚堡餐點，本次活動以此堡命名為「博鱈堡」分享給現場學子，並與校長一同勉勵同學博學向上。

郭伯臣校長(中)最喜愛摩斯漢堡的鱈魚堡餐點，本次活動以此堡命名為「博鱈堡」分享給現場學子，並與校長一同勉勵同學博學向上。（圖／品牌業者提供）

