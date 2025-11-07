立冬換新運！命理師揭「5招開運法」 貴人、桃花旺到明年

記者鄭玉如／台北報導

命理專家湯鎮瑋分享5個立冬轉運法，可以吃甜湯圓，心情變好還能提升好運。（示意圖／PIXABAY）

今（7）日是24節氣的立冬，也是換新運的好時機。風水命理專家湯鎮瑋分享5個立冬轉運法，包括立冬前後1周，別與人發生爭執，多修口德、行善，也可以嘗試修剪頭髮，改頭換面有助於提升運氣，或在家中點財運燈或鹽燈，幫助淨化磁場。

湯鎮瑋在臉書粉專指出，立冬意味冬天的開始，更是為2026年儲備好運能量的重要節氣點，提早布局就是搶氣在先，民眾可透過5大撇步換新運。

1、別與人起爭執

轉接節氣的前後1周不要吵架，吵架時生氣會耗盡陽氣，導致陰氣提升，精氣神一旦被消耗，難以儲備能量，且吵架時不只害人脫相， 好運也會跟著消失，建議多修口德。另外，體弱多病者需注意，節氣交接也是氣運最弱的時候，容易發生無常變化。

2、行善布施

在自己的能力範圍下行善，有錢出錢、有力出力，好運自然會來臨。

3、點燈

立冬後要開始儲備能量，但節氣交換時，容易做錯誤決定、亂投資、誤判情勢，導致一步錯、步步錯，立冬又正值天降月，意味億萬功德的倍增月，點燈有助於提升運氣。

若想趁立冬點燈，首先把家裡打掃乾淨，尤其財位與大門的位置，因為大門是引氣口，若雜物多、有異味，恐影響財運、人際關係，除了清理雜物，大門也要擦拭乾淨。

而點燈方位是「正東方、東南」，擺放居家財運燈或鹽燈，幫助淨化磁場，時間為「早上7點到11點，或晚上9點到11點」。

4、改頭換面

2025年若出現許多煩心事情，感覺疲累、不順心，可趁立冬時剪頭髮或染髮，建議選擇偏暖色系，改頭換面助轉運，再者，2026是馬年又逢九宮飛星的一白星，也就是貪狼星入中宮，且與桃花運有關，桃花帶財又增貴人運，除了改變造型，也可進行皮膚管理、保養、購買新衣，讓人看起來容光煥發。

5、吃湯圓

食補討吉利很重要，意謂「事情圓滿如願、圓圓滿滿」，無論立冬、冬至，都可以吃湯圓，一般煮甜湯圓，兩個節氣都吃，助好運加倍，而且享用美食也能帶來好心情。

