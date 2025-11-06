立冬是「補腎」好時機！中醫教「平補養生法」：山藥、南瓜養氣血
秋去冬來，11月7日起為「立冬」節氣。冬季開始以「立冬」為準，民間習俗以此時進補，意指一年辛勞，歷經寒暑，體力衰弱，進補以恢復元氣。中醫認為「冬不藏精，春必病溫」，意即如未在此時節好好調養身體、養精蓄銳，來年春天就容易受到病邪入侵。《優活健康網》特摘此篇由中醫師分享立冬的養生方法。
立冬好發「三叉神經痛」
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容指出，立冬時節氣溫劇烈變化，除了是流感、感冒的好發期外，同時也是惱人的「三叉神經痛」的發作高峰時期。特別是40歲後的女性族群，有些人往往沒做什麼事情，其中一側的臉頰，就突然感受到劇烈疼痛，像是刀割、針刺般強烈。
三叉神經是第五對腦神經，主管臉部、口腔感覺，左右臉頰各一條，有3個分支分別通往眼部、上顎和下顎區域，就如同3條叉路，因此稱「三叉神經」。這種在臉頰的陣發性疼痛，也有患者會誤以為是牙痛，因此患者生活上要注意以下兩點：
作息規律，避免風寒：需要足夠的睡眠和休息，避免過度勞累。還要記得做好頭面部的保暖，以免讓風寒再次侵襲誘發疼痛。
減少堅硬及刺激性飲食：因咀嚼誘發疼痛的患者，則要避免過大的咀嚼動作，以免反覆刺激牙齒及口腔，使得疼痛頻率上升，且切記不可吃油炸、辛辣、上火等食物。
所以，三叉神經痛患者，在立冬時節不宜「大補」，恐讓發炎更加重，只宜「平補」、增加免疫力。
立冬節氣適合補腎
因為冬季是補腎最佳時節，腎虛的人可在「立冬」節氣補腎。補腎之前，首先要了解自己是「腎陽氣虛」，還是「腎陰不足」；如果常感覺畏寒、腰膝痠冷、帶下稀多或夜尿多、月經不規則或量少，是屬於「腎陽氣虛」，可多食用桂圓、黑芝麻、核桃、黑豆等。
如果有失眠盜汗、口乾咽燥、腰膝痠軟、月經過少或崩漏現象，是屬於「腎陰不足」，可多食用山藥、黑木耳、白木耳、蓮子、百合等。
寒冷，也會引起「胃腸功能失調」，出現消化性潰瘍、胃腸道發炎、消化不良等現象。尤其是冬天，人們貪食火鍋補品，以為能祛除寒氣，卻不知會攝入過多高脂肪、高熱量食物，更容易引起腸胃疾病。因此，立冬期間飲食要有節制，切忌暴飲暴食。
立冬補養適合「平補」
吳宛容提醒，立冬時節補養，宜調整為「平補」方式，如適當選擇一些「甘味」食物來調和脾胃、補養氣血，像是山藥、南瓜、馬鈴薯、白蘿蔔、紅棗、桂圓、香菇等，並酌量加入有「升（陽）散（寒）性質」的食物，如香菜、芥菜、生薑等溫散風寒食物，可防禦風寒的侵擾。
冬季容易手腳冰冷的人，平時可以泡杯「枸杞桂圓紅棗茶」當茶飲；但若非屬體質偏寒，而是容易上火、口乾舌燥者，就不宜多喝。立冬時節，如果體質屬於陽氣偏盛、易便祕，容易上火、發炎族群，忌吃薑母鍋、十全大補湯等「大補」飲食。建議民眾可多吃「白蘿蔔燉湯」或「何首烏燉湯」等平補飲食較適合。
（本文獲授權轉載，原文為：立冬時節忌大補 三叉神經痛惱人）
