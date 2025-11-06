立冬熱到像夏天！全台晴朗微熱 下週鳳凰颱風恐襲台恐掀暴風雨
今天（7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，但天氣卻一點也不冷！中央氣象署指出，今、明兩天全台大多為晴到多雲的好天氣，白天高溫上看33度，宛如夏日重現。不過專家提醒，下週鳳凰颱風恐將接近台灣，可能帶來強風豪雨，需密切留意天氣變化。
暖冬登場！白天熱早晚涼 紫外線偏強要防曬
中央大學大氣科學系副教授吳德榮表示，東北季風減弱、水氣減少，全台多雲時晴，僅北海岸及東半部偶有零星降雨。今天北部氣溫介於21至32度，中南部高溫更達34度，白天偏熱、早晚仍涼，日夜溫差大。氣象署提醒，午間紫外線偏強，外出活動務必防曬、補水。
離島方面，澎湖24至26度、金門22至26度、馬祖20至23度，天氣穩定。氣象署也針對蘭嶼、綠島、桃園、新竹、屏東與澎湖等地發布陸上強風特報，局部地區恐有6級以上平均風或8級陣風，沿海活動需注意安全。
鳳凰颱風北轉接近 下週一恐發布海警
中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約2270公里處，正以每小時約25公里速度向西北西移動，預計週末增強為中度颱風，下週一至週三可能影響台灣。屆時北部與東半部雨勢將明顯增多，各地風浪也將增強，氣象署最快週一發布海上警報、週二可能發布陸上警報。
吳德榮指出，歐洲模式模擬顯示鳳凰颱風可能經過呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉並侵襲台灣；若受地形影響，強度雖將逐漸減弱，但暴風雨威脅仍不可忽視。天氣粉專「台灣颱風論壇」也提醒，鳳凰若維持中度颱風強度逼近，風雨勢必明顯，民眾應提前做好防颱準備。
目前另一個輕度颱風「海鷗」則已登陸越南中部，快速減弱，對台灣天氣無直接影響。
本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。
